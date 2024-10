La UCLM rinde homenaje al profesor Feliciano Barrios Pintado en su jubilación

TOLEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha presidido este jueves en el Campus de Toledo el acto inaugural del seminario 'Una monarquía entre dos mundos', organizado desde el área de Historia del Derecho como homenaje académico al profesor Feliciano Barrios Pintado en su jubilación.

En su intervención, realizada "desde la devoción", el rector ha destacado la "sagacidad" del homenajeado, a quien agradeció su dedicación y su legado, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Garde ha expresado su profunda admiración por la figura del catedrático, cuya trayectoria académica "es incuestionable". Según ha indicado, "uno de los motivos por los que merece la pena ser rector en esta universidad es haberte conocido personalmente" y reconoció el impacto que ha tenido el profesor Barrios en su recorrido académico y personal. "Eres fuente de inspiración para muchos de nosotros", añadió, recordando el importante galardón concedido por el Gobierno de Castilla-La Mancha en reconocimiento a su trayectoria investigadora.

El rector ha destacado, además, la "sagacidad" del profesor Barrios, calificándola como una de sus cualidades más admirables. "Agradezco que hayas dedicado esa sagacidad a nuestra universidad, habiendo tenido muchas oportunidades para dejarla", ha dicho, subrayando el profundo compromiso del catedrático con la UCLM.

El legado de Feliciano Barrios, según el rector, va más allá de los documentos y aulas: "Permanece en el espíritu de quienes te hemos conocido y hemos aprendido de ti. Me gustaría en el futuro ser como tú, pero eso es imposible", concluyó con un emotivo reconocimiento, calificando al profesor como un "faro y un estímulo" para toda la comunidad universitaria.

Por su parte, el catedrático de Historia del Derecho y secretario académico de la Real Academia de la Historia se ha mostrado "feliz y satisfecho", a la vez que abrumado ante el reconocimiento. Ha recordado su llegada a Albacete en 1986 como profesor titular y su participación en la fundación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, de la que fue primer decano, ya como catedrático. El centro cuenta con "el mejor edificio de España", ante el que "se quedan pasmados todos los invitados internacionales", dijo.

Esta felicidad se extiende, según ha manifestado, a toda su estancia en la UCLM, de cuyo escudo institucional es autor y de la que afirmó sentirse "orgulloso". Ha afirmado haber hecho "grandes amigos" y se preció de serlo "de todos los rectores". Finalmente, ha reiterado su emoción y su agradecimiento a la institución y a la Historia del Derecho. "He hecho todo lo que he podido y las dos me han pagado ciento", afirmó.

Codirigido por los profesores María Soledad Campos Díez y José María Vallejo González-Hevia, el seminario 'Una monarquía de dos mundos. Poder y derecho en España y América (siglos XVI-XIX)' se enmarca en el proyecto de investigación 'América en España, Europa en América', financiado por el Ministerio de ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Con la implicación de 15 especialistas de varias universidades, la iniciativa tiene como objetivo "estudiar los fundamentos jurídicos y político-administrativos de un orden social anterior a la Revolución Francesa a partir de textos jurídicos, prácticas administrativas y claves doctrinales".