UGT afirma que la subida de precios en vivienda y combustibles "lastra" la economía de las familias de C-LM

Archivo - Frutas, verduras, supermercado, IPC, precios, - JCCM - Archivo

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla-La Mancha lamenta que la vivienda y el transporte --debido a la evolución de los precios de los combustibles-- sigan empujando las subidas del IPC en la comunidad autónoma, "una tendencia que de manera especial está lastrando la economía de las familias y personas trabajadoras".

La secretaria regional de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales del sindicato, Isabel Carrascosa, apuntaba que este encarecimiento de la cesta de la compra y de bienes y servicios tan importantes como la vivienda y el transporte "agrava las dificultades que ya tienen muchas personas para llegar a fin de mes y afrontar los gastos corrientes, máxime cuando los salarios no están aumentando en paralelo al coste de la vida".

Para UGT Castilla-La Mancha el crecimiento económico y la buena salud del mercado laboral deben ir acompañados de incrementos salariales que permitan recuperar y mejorar el poder adquisitivo, sobre todo entre aquellas personas con los sueldos más bajos, algo que también pasa por el fortalecimiento de los servicios públicos y de las políticas de protección social, ha informado el sindicato en nota de prensa.