UGT y CCOO C-LM recuerdan que el momento para SMI y reforma laboral "es antes del fin de verano"

TOLEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios regionales de UGT y CCOO, Luis Manuel Monforte y Paco de la Rosa, respectivamente, han demandado este miércoles al Gobierno central la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la derogación de la reforma laboral porque "ahora sí toca, es el momento, tras el pacto social con las pensiones, de seguir hablando de los compromisos adquiridos".

Así se han pronunciado antes de mantener una reunión con el subdelegado del Gobierno, Carlos Ángel Devia, en la Delegación del Gobierno, donde han hecho entrega de un manifiesto con estas reivindicaciones y frente a la cual han llevado a cabo una concentración simbólica, para que ambas demandas se atiendan "antes de que se acabe el verano".

"Toca volver a hablar del Salario Mínimo interprofesional, toca volver a hablar de la reforma laboral y de la recuperación de las personas trabajadoras", ha indicado Monforte en declaraciones a los medios, donde ha especificado que la subida del SMI "afecta a colectivos desfavorecidos, mujeres, personas que han sufrido más la crisis sanitaria, a las personas que cuidan de los mayores, las personas que trabajan en el campo y la recogida de residuos sólidos urbanos".

A juicio del responsable regional de UGT la crisis sanitaria, la crisis social y económica derivada de esta crisis sanitaria "no debe ser una "excusa" sino "un argumento más para seguir hablando del SMI y recuperar y trabajar con los colectivos más desfavorecidos".

Lo mismo sucede, a su juicio, con la reforma laboral, donde "no puede seguir siendo una excusa para las empresas" incumplir con la materia y la legislación y la prevención de riesgos laborales porque les es más barato incumplir que las sanciones que se le imponen por parte de las administraciones".

Luis Manuel Monforte ha defendido la necesidad de crear empleo estable en España y Castilla-La Mancha y "con esa reforma laboral de 2012 tan lesiva para los derechos los trabajadores impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy es imposible avanzar en materia de derechos laborales".

"Tenemos que recordar al Gobierno central que no hay que hablar de chuletón y si está mejor, más pasado o al punto, hay que hablar de Salario Mínimo y de la reforma laboral", ha sostenido.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

En el mismo sentido, el secretario regional de CCOO se ha referido a las palabras de este miércoles de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, afirmando "que no era el momento de subir el SMI", para añadir, en su opinión, que "igual no es el momento de subir el salario de los ministros".

"Creo que si realmente pretendemos que haya una recuperación económica este es el momento de subir el SMI y de apuntalar de una vez por todas la negociación colectiva o abordar la reforma laboral", ha destacado De la Rosa, que considera que "hay algún sitio en el que nos hemos perdido, ellos y nosotros, sindicatos y Gobierno" en torno a este asunto, recordando que el SMI "está muy por debajo de la media de los salarios mínimos de los países en los que se supone que queremos mirarnos".

Además, ha pedido que no se engañe a la población "porque no hay ninguna directiva europea que diga que para recibir los fondos de recuperación es necesario no incrementar" el SMI, pues "no existe ninguna razón objetiva que diga que el SMI puede tener un índice negativo en nuestra economía" sino que, al contrario, se ha demostrado que la subida a los 950 euros actuales "no ha hecho sino mejorar la economía del país" y no solo no se ha destruido empleo "sino que la subida ha sido una inyección de adrenalina en materia de empleo".

"Hoy es un día en el que creo que este Gobierno, que dice ser progresista, tiene que, antes de que se acabe el verano, decir sí a una subida del SMI que nos acerque, por lo menos, a los salarios mínimos de otros países, pero por el propio egoísmo de un país que quiere salir de la crisis, y de que subir el SMI supone directamente un crecimiento de nuestra economía", ha concluido, para añadir que es "un grave error no reconocer que este es el momento".