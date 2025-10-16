UGT celebra el crecimiento de C-LM y CCOO pide que sirva para combatir la desigualdad

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha valorado el discurso del presidente regional, Emiliano García-Page, en el Debate del Estado de la Región para celebrar el crecimiento económico de la Comunidad Autónoma a la vez que ha pedido apostar por la empresas que ya están en la región, mientras que CCOO ha valorado que la región crece para afirmar que hay que compartir ese crecimiento combatiendo la desigualdad.

La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha defendido este jueves que el crecimiento de la comunidad autónoma tiene que ir parejo a la mejora de la oferta de empleo para jóvenes, mujeres y parados de larga duración, colectivos que --tal y como ponía de manifiesto-- "se encuentran a la cola de las estadísticas laborales".

Alcónez ha resaltado que estos empleos deben proteger a la clase trabajadora "para que no tengamos que lamentar muertes como la ocurrida ayer en Almodóvar del Campo".

La responsable regional de UGT ha dado la bienvenida a las medidas y ayudas en materia de acceso a la vivienda anunciadas por el presidente regional, máxime en una región en la que "tenemos la tasa de emancipación juvenil más baja de España".

Del mismo modo consideraba una buena noticia las más de 6.000 nuevas plazas de empleo público para los próximos años ya que muchas de ellas van dirigidas a la sanidad y a la educación y, por tanto, a mejorar los servicios públicos, "algo que siempre estamos demandando. Lamentamos, eso sí, que la carrera profesional siga siendo la gran asignatura pendiente de nuestro sistema de salud público".

De su lado, el secretario regional de CCOO, Javier Ortega, se ha referido a las palabras de García-Page en las que ha valorado que la región crece para afirmar que hay que compartir ese crecimiento combatiendo la desigualdad.

"Creo que Castilla-La Mancha necesita un plan para combatir la temporalidad, no solamente en el sector público, que sigue siendo muy importante, sino también en el sector privado, en algunos ámbitos, sobre todo en mujeres o jóvenes, en los que tanto la temporalidad como la parcialidad no deseada es uno de los elementos más importantes y más lamentables en ese aspecto", ha subrayado.

También ha insistido en que haya fondos necesarios para crear "un gran parque público de vivienda" en Castilla-La Mancha. "Es clave que la vivienda deje de ser un bien de inversión porque debe de ser una necesidad social ara las personas trabajadoras, para los jóvenes y para tener una vida digna.