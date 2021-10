UGT evita entrar en las disputas del Gobierno por la reforma laboral y pide "arremangarse" para llegar ya a un acuerdo

CUENCA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, ha evitado este martes entrar en las disputas del Gobierno central por la reforma laboral y ha pedido a todas las partes implicadas "arremangarse" para llegar ya a un acuerdo. "No estamos en la fase previa, estamos en los rápidos del río", ha asegurado.

Durante una rueda de prensa este martes en Cuenca, con motivo de la jornada 'Oportunidades de solución autónoma en la negociación colectiva' que impulsa UGT en colaboración con el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, Hoya a recordado que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez "ha sido claro en todos los foros en donde ha participado".

En este contexto, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT ha subrayado que su sindicato "exige la derogación de la reforma laboral de 2012, porque ha sido un fracaso, ya que ni ha reducido la temporalidad ni ha reducido el desempleo y, de hecho, somos de los países de Europa con la tasa mas alta en estos indicadores".

Del mismo modo, ha asegurado Hoya que desde UGT no van a entrar en las disputas del Gobierno, "eso que lo resuelvan en casa", porque ellos "no van a decir quien se tiene que sentar en la mesa", como no admitirían que les dijera "quien se tiene que sentar por parte de UGT".

Lo que sí entiende UGT es que ahora "no estamos en ninguna fase preliminar, que estamos en la recta final, en los rápidos del río", por lo que ha pedido a todas las partes implicadas "arremangarse para hacer un acuerdo que necesita Europa y que necesita España".

En esta línea, el sindicalista ha pedido "responsabilidad a todos, tanto al Gobierno central como a la CEOE y los propios sindicatos, quienes también tenemos que ser responsables para que haya un acuerdo".

Porque a juicio de Hoya, "solamente con un acuerdo podemos homologar la situación de otros piases europeos y se va a poder llegar a los acuerdos que necesita el país para su modernización".