UGT C-LM apunta al crecimiento del desempleo pero matiza el dato señalando el récord en el número de ocupados

La secretaria de Empleo de UGT C-LM atiende a los medios durante la concentración celebrada en Toledo con motivo del Día Mundial de la Seguridad Laboral. - EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha valorado los datos de empleo publicado este martes en la Encuesta de Población Activa, apuntando "un incremento del desempleo", si bien, "las personas ocupadas en nuestra región se sitúan en 936.900, y debemos decir que es el número de ocupados más altos en un primer trimestre desde que tenemos registro".

Durante la concentración celebrada en Toledo con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y bajo el lema 'La ley no nos protege, el siglo XXI exige cambios', Carrascosa ha destacado que los datos arrojan "la tasa de paro más baja del primer trimestre desde el 2008 y, por tanto, la valoración en ese sentido es positiva".

La responsable sindical ha planteado la necesidad de seguir "trabajando por la brecha de género, ya que la tasa de desempleo entre las mujeres es mucho más elevada". "Gablamos de un 16% frente a un casi 11% de hombres", ha destacado.

Por el contrario, ha celebrado "el descenso del desempleo en los menores de 25 años, ha descendido con respecto al último trimestre en 500 personas, por lo tanto entendemos que siendo una de las prioridades el desempleo juvenil es un dato también a tener en cuenta".

Carrascosa ha señalado la necesidad de seguir avanzando en "la creación de empleo", pero también a "elevar la calidad del mismo". Además, ha reiterado la reclamación de continuar impulsando políticas activas de empleo, "con recursos para poder atender de manera personalizada a cada demandante de desempleo", poniendo especial énfasis en "aquellas que tienen una situación de mayor vulnerabilidad".

También ha reclamado el aumento de las indemnizaciones por despido improcedente, para que cuenten con un mayor efecto disuasorioa y "que puedan resarcir a las personas que sean despedidas sin causa y sin justificación".

NEGOCIACIONES COLECTIVAS

Por otra parte, Carrascosa ha apuntado a la negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, señalando el objetivo del sindicato es alcanzar "subidas necesarias salariales" para evitar la pérdida de poder adquisitivo ante la situación económica internacional.

"Tenemos que seguir con el incremento del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar el 60% del salario medio", ha declarado la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales.

Por último, ha vuelto a reclamar la reducción de la jornada laboral "que nos van a hacer más competitivos, pero sobre todo va a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de nuestra región".