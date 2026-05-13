UGT urge a Junta negociar la situación de escuelas de idiomas, tras "el recorte generalizado de profesorado y alumnado"

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TOLEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos denuncia el deterioro de las enseñanzas de idiomas en las Escuelas Oficiales de Idiomas "provocado por las políticas impuestas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, políticas que han derivado en un recorte generalizado de profesorado y alumnado y que han colocado a estos centros en una situación crítica".

En nota de prensa, el sindicato ha explicado que en una encuesta que ha realizado, en la que ha participado la gran mayoría de los equipos directivos, "refleja el rechazo unánime a las políticas de remodelación de estas enseñanzas, las cuales no han sido negociadas en ninguna mesa sectorial, a pesar de las reiteradas peticiones de UGT y de su solicitud de convocatoria de una mesa técnica".

De ahí que haya exigido el fin al bloqueo negociador y la convocatoria inmediata de esa mesa técnica "para frenar una deriva que está lastrando la calidad de la enseñanza pública de idiomas y sobrecargando a los docentes de la región".

Según la encuesta de UGT Servicios Públicos, ningún centro aprueba las políticas y remodelación de enseñanzas de la Consejería, hasta el punto de que el 100% de los equipos directivos encuestados "muestran claramente su disconformidad, así como el 92% de los claustros -habiendo división de opiniones en el otro 8%-".

Entre las medidas más criticadas destacan el aumento de ratios mínimas y la creación de grupos mixtos e híbridos.

El 100% de los equipos directivos encuestados señalan, además, que el impacto es negativo o muy negativo, recalcando que han contribuido a la disminución del número de grupos y del alumnado (92%), a la disminución del profesorado (100%) y al aumento de la carga de trabajo del equipo directivo y del resto del personal docente (85%), provocando todo esto una disminución de la calidad de servicio (77%).

También se destaca la falta de negociación por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

El 46% de los equipos encuestados piensa que nunca se atiende a sus sugerencias y el 54% considera que sólo "alguna vez".

Además, el 100% de las Escuelas Oficiales de Idiomas expresan su desacuerdo con que no se convoque una mesa técnica con las organizaciones sindicales que les representan.

Por ello, el sindicato urge a asumir su responsabilidad con respecto a la situación actual de la Escuelas Oficiales de Idiomas y a que inicie "una verdadera negociación para impulsar una educación pública y de calidad en estos centros".