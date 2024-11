La última actividad del CiBRA reúne a Julieta Serrano, Paz Vega e Irene Escolar para hablar sobre la interpretación

TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres premios Goya, tres mujeres y tres generaciones distintas de actrices se han reunido este sábado en el Círculo de Arte de Toledo para protagonizar la última actividad de la XVI edición de Festival del Cine y la Palabra, CiBRA, y mantener una conversación con Luis Alegre en la que han hablado "desde el corazón y con total trasparencia" sobre la profesión de la interpretación.

Antes de comenzar a profundizar en el mundo de la interpretación, las tres actrices han querido agradecer al Festival la oportunidad de haberlas reunido en un mismo espacio, y en un enclave histórico como es el Círculo del Arte, antigua iglesia romana, ha informado el festival en nota de prensa..

"Estoy muy contenta de estar aquí, con estas dos pedazos de actrices y de tener este espíritu luchador y alegre por esta profesión, aunque hay momentos que tu cuerpo te dice adiós y te pide descansar. Pero hay momentos y situaciones como las de hoy en las que me veo con fuerzas y contenta de poder seguir subiendo los escalones para estar aquí", avanzaba Julieta Serrano.

En este sentido Paz Vega comentaba que ojalá llegar a esa edad --la de Serrano, con 91 años-- con esa ilusión y ese amor por la profesión. "Ver a alguien que ha pasado por una Guerra Civil, una posguerra, la Transición... Es decir, épocas durísimas y difíciles, y aún así sigue amando la interpretación y se sigue ilusionando con cada proyecto que le llega. Yo no quiero perder eso nunca", comentaba sobre su compañera de profesión.

Tras ello, las actrices han recordado sus inicios como intérpretes y cómo les picó el gusanillo de la profesión. Tanto Serrano como Escolar lo tuvieron fácil, ya que ambas venían de familias de artistas, sin embargo, para Vega fue como un "rayo de luz que se le iluminó" tras ver una obra de teatro.

"A mí me encantaba ver películas. De hecho, cuando mi padre me mandaba a la cama, yo dejaba la puerta entre abierta y veía las pelis, de hecho me gustaban mucho las de rombo y las del Oeste, sin embargo, yo no sabía que eso podía ser una profesión. Hasta que, un día fui a ver con el instituto la obra de teatro 'La casa de Bernarda Alba', y los actores y el escenario se me iluminaron como un rayo de luz diciéndome que eso era a lo que me tenía de dedicar", relataba la actriz, que en su empeño por la profesión compaginó los estudios de interpretación con periodismo hasta que se fue a Madrid a probar suerte y desde entonces no ha parado de trabajar.

Distinto fue para Escolar, que viene de una saga de grandes actores: "Yo les veía y me encantaba ponerme sus ropas y jugar a imitarles, yo quería copiar todo lo que veía, desde un farmacéutico hasta mi maestra. Pero no fue hasta los nueve años cuando hice mi primera obra de Lorca, y recuerdo que antes de salir a escena tuve una sensación de excitación, calor y nervios que era adictiva. Fue impresionante y dije que de aquí no quería moverme", respondía.

CUANDO GANARON EL GOYA

Al mismo tiempo, las tres han recordado el momento en el que ganaron el Premio Goya, Vega y Escolar a Mejor Actriz Revelación por 'Lucía y el Sexo' (2002) y 'Un otoño sin Berlín' (2016), respectivamente; y Serrano a Mejor Actriz de Reparto por 'Dolor y Gloria' (2020).

"Yo recuerdo esa noche como bonita, pero algo tormentosa, y lo que vino después lo tengo un poco nublado, porque no era consciente de lo que me estaba pasando, estaba a por uvas. Ahora lo miro con perspectiva y digo, qué afortuna y tonta fui al mismo tiempo. Tampoco me volvería a poner ese mismo vestido", contaba Vega entre risas.

Ajetreada también fue la noche que Escolar se alzó con el Goya, puesto que unas horas antes de la ceremonia actuaba por Lorca en Zaragoza. "Tuve que salir corriendo, manchada de barro, con el pelo lleno de aceite porque así lo requería el papel. Casi pierdo el tren. Cuando llego me limpian bien, me visten y me siento en el momento que van a decir mi nominación. Lo gano y subo al escenario a decir el discurso que me había aprendido de memoria. Fue todo muy rápido y estresante, pero muy bonito", ha afirmado.

Por su parte, las más veterana de las tres, cuenta que su noche fue más tranquila, lo que ha hecho estallar al público en carcajadas. A ella ya la habían nominado dos veces anteriormente por 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' (1989) y 'Cuando vuelvas a mi lado' (2000), por lo que no tenía todas consigo de que se lo fuera a llevar. "Al final salió y estoy muy contenta porque estaba Pedro, Antonio y Penélope allí para acompañarme", incidía.

Sobre sus próximos proyectos, la más joven ha contado que el próximo lunes empieza a rodar la segunda temporada de la serie 'La ruta' y que tiene también una obra de teatro entre medias; Vega, liada ahora con su ópera prima como directora 'Rita', está en fase de promoción y próximamente en levantar otro guion como directora; mientras que Serrano avanzaba que ella "quiere descansar, pero que la profesión no la deja", así que se dejará ver en algo.

Un Festival de CiBRA que encara su última jornada y lo hará con la gala de clausura en la que se homenajeará a la música y se entregarán galardones a distintas personalidades de la literatura y del séptimo arte, como estas tres actrices que recogerán dos Premios Alice Guy (Julieta Serrano y Paz Vega) y el Premio Orden de Toledo, Irene Escolar.