Últimos remates al reasfaltado de la Ronda Oeste de Cuenca, que concluirá con el pintado de las marcas viales

CUENCA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ultima el reasfaltado de la Ronda Oeste, a falta de pintar las marcas viales y de algunos remates, como la ubicación de las alcantarillas.

El reasfaltado que se ha ejecutado abarca el tramo que va desde la rotonda del Arado y a la rotonda de Juan Carlos I, donde actuará el Ayuntamiento con el Plan de Mantenimiento Urbano, según ha adelantado el alcalde, Darío Dolz, durante una visita a estos trabajos.

Dolz ha recordado que se han invertido 350.000 euros en una obra "que llevábamos en cartera desde hace tiempo".

Esta es la principal obra que está en marcha en la ciudad junto a la del bulevar del barrio de Cañadillas, con un presupuesto de 455.000 euros, "que está bastante avanzado".

Además, Dolz ha recordado que está a punto de firmarse el contrato de mantenimiento urbano, de 1,2 millones de euros, que servirá para atender cuestiones relacionadas con el reasfaltado de calles y la aparición de grietas, entre otros.

El alcalde ha recordado que estas y otras actuaciones se financiarán con la modificación presupuestaria aprobada en el pleno del pasado lunes y que está ahora en periodo de exposición pública. "Por eso no entiendo la postura del Partido Popular absteniéndose", ha lamentado.

Esta modificación presupuestaria servirá también para la amortización de deuda y el alcalde ha querido recordar que "cuando llegamos teníamos una deuda por habitante de 1.195 euros y, cuando esté ejecutada, bajaremos hasta los 337 euros".

"Cuando llegamos al Ayuntamiento de Cuenca en el año 2019, la deuda del Ayuntamiento era de 61,5 millones de euros, y cuando lleguemos al 31 de diciembre de este año será de 18,1 y sin pedir ningún tipo de préstamo, haciendo las cosas con calma", ha insistido.

OTRAS ACTUACIONES

Por otro lado, preguntas de los medios de comunicación, Dolz ha comentado la situación de otras zonas como Avenida de las Alfares, donde "hay un proyecto para la reurbanización de toda la calle" y se harán algunos trabajos de eliminación de baches; y la Avenida de la Cruz Roja española, donde también está pendiente la ejecución de una travesía peatonal que conecte con el Centro de Estudios Penitenciarios.