La Universidad regional y la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha renuevan su convenio de colaboración

El rector de la institución académica castellanomanchega, José Julián Garde López-Brea; y el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM), Pablo Burillo. - UCLM

CIUDAD REAL 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) continuará como patrocinador principal de las cuatro competiciones regionales femeninas de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha para la temporada 2025-2026, tras la renovación del convenio de colaboración suscrito en la Residencia de Deportistas de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha Alcázar de San Juan (Ciudad Real) por el rector de la institución académica castellanomanchega, José Julián Garde, y el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM), Pablo Burillo.

Este acuerdo es una muestra más del compromiso de la UCLM con el deporte, a todos los niveles, especialmente el universitario y preuniversitario; y de las diferentes acciones que desarrolla y promueve para conectar el ámbito académico con la práctica deportiva, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Con esta firma, las competiciones mantendrán la denominación de Liga UCLM Primera Autonómica Preferente Femenina, Liga UCLM Primera Autonómica Femenina, Liga UCLM Primera Autonómica Femenina Sala y Liga UCLM Juvenil Autonómica Femenina Sala, esta última, de nueva creación en la temporada pasada.

Este nombre se mantendrá en temporada regular, fases finales de la competición y copas relacionadas con la competición y los clubes que en ella participan y que sean competencia de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Además, será el único nombre con el que la Federación denomine a tales competiciones en toda su documentación y publicidad asociada.

Asimismo, en virtud de este convenio la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha incorporará al logotipo de la competición las siglas de la UCLM y su imagen institucional, y en todos los soportes donde aquella se mencione: web, cartelería, redes sociales; nombrará a la UCLM como patrocinador oficial en todas las acciones comunicativas que realice asociadas a la competición, y promocionará la oferta académica de la institución mediante material promocional e informativo.

Por su parte, la Universidad regional podrá incorporar material audiovisual, cartelería y soportes físicos en las instalaciones deportivas donde se desarrollen los partidos de la competición patrocinada. El convenio conlleva una contraprestación económica por parte de la UCLM de 14.500 euros más IVA y estará vigente hasta el 30 de junio de 2026.