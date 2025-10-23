Universijazz ofrecerá ocho conciertos en dos sedes distintas en su 19ª edición desde el 5 de noviembre en Ciudad Real

CIUDAD REAL, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 19ª edición de Universijazz va a ofrecer un total de ocho conciertos en dos sedes distintas de Ciudad Real, ya que la Facultad de Letras acogerá los conciertos de jazz nacional y el Teatro Quijano albergará las formaciones internacionales y, como novedad, una sesión destinada a los escolares.

En la presentación del evento, el concejal de Cultura, Pedro Lozano, ha asegurado que se trata de uno de "los acontecimientos más esperados" por la ciudad "que va creciendo cada año" y que ha logrado consolidar un público que llena los auditorios, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Este año Universijazz se articula en dos semanas seguidas, de miércoles a sábado. Del 5 al 8 de noviembre la música regresa a la Facultad de Letras, donde nació el Festival, con los conciertos de jazz nacional: Daniel Juárez Quartet el día 5; Lluis Capdevila Trío, el 6; Álex Conde Trío, el 7; y Alba Armengou Trío, el sábado 8. El precio de las entradas es de 10 euros para cada día y de 25 euros para el abono de los cuatro espectáculos.

En la segunda semana los conciertos se trasladan al Teatro Quijano con las formaciones de ámbito internacional: el jueves 13 Something Else; el día 14 llegará Kinga Glyck; y el sábado 15 Cécile McLorin Salvant cerrará el ciclo. Además, como novedad, el miércoles 12 Universijazz ha programado una sesión matinal para los escolares de educación primaria.

El presidente de Real Jazz, Pedro Rodrigo, ha asegurado que el cartel de este año presenta "tres grupos de nivel supremo en el mundo del jazz". El precio de las entradas para cada concierto del Quijano es de 20 euros y 50 euros para el abono de los cuatro.

Los socios de Real Jazz contarán con un descuento. Las entradas ya se pueden adquirir a través de las páginas www.universijazz.com y www.realjazz.es.

Universijazz ha planteado una edición con un 50 por ciento de grupos liderados por mujeres, circunstancia que ha querido destacar durante la presentación Antonio García Calero. El responsable del evento ha avanzado que la intención es seguir creciendo cada año y ha apuntado el deseo de que en 2026, cuando se cumplan los 20 años de historia del Festival, se pueda realizar una edición especial.