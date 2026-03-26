UPA califica de "avance" las medidas contra la sobrepoblación de conejos y ve fundamental la mesa regional

TOLEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha han calificado de "avance" las medidas del Gobierno regional para atajar la plaga de conejos que afecta a diversas comarcas de la región.

La organización, mediante un comunicado, considera "fundamental" la creación de la mesa del conejo de monte, un grupo de trabajo donde desde la organización agraria "se exige el compromiso e implicación de todas las partes tanto a nivel estatal, como regional y de las organizaciones".

Desde UPA consideran que estas medidas derivan de los pasos que las organizaciones agrarias y los agricultores han dado movilizándose, exigiendo reuniones y haciendo propuestas a la Consejería de Desarrollo Sostenible.