UPA C-LM celebra una serie de asambleas informativas a regantes sobre los expedientes de pozos de 7.000 metros cúbicos

Cartel de la asamblea informativa. - UPA

ALBACETE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha anunciado la celebración de una serie de asambleas informativas en diferentes pueblos de la cuenca del Segura en la provincia de Albacete para abordar la situación que atraviesan cerca de 500 expedientes de pozos de 7.000 metros cúbicos.

Unas asambleas que llegan tras la reunión del secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Andrés Urrea y la Comisaria de Aguas, Ana María Arenas en la que la organización agraria trasladó su rechaz oa las más de 450 solicitudes de expedientes de pozos de 7.000 metros cúbicos en la provincia de Albacete.

La primera asamblea tendrá lugar en Montealegre del Castillo el viernes día 13 de noviembre a partir de las seis y media en la Casa de la Cultura, a partir de las 18.30 horas.

Seguidamente, está previsto celebrar asambleas para informar a los afectados de localidades como Ontur o Albatana, entre otras.

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha denunciado la situación que atraviesan los regantes de la provincia, denunciando "indefensión", señalando que resulta imprescindible informar sobre las circunstancias. Asimismo, desde UPA se valoran acciones sindicales posteriores.