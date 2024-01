UPA C-LM critica las bajadas de precio en la compra de leche caprina y ovina, responsabilizando a la industria

TOLEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha (UPA), ha criticado la firma de contratos de compra de leche de oveja y de cabra con reducciones de entre 12 y 15 céntimos por litro en la leche de cabra, un 10 % inferior; y de 25 a 27 céntimos en la leche de oveja (no Denominación de Origen) un 15 % inferior.

Según esta federación, el precio de la leche de cabra llegó a 1,14 euros por litro a finales del año 2023, indicando, asimismo, que mantendrían o incluso subirían los precios de cara a 2024. Sin embargo, señalan que en los contratos suscritos han establecido 1,09 euros por litros a la baja durante el próximo trimestre, según informa UPA por nota de prensa.

En ovino de 1,86 euros por litro en 2023, el precio ha oscilado a los 1,59 euros por litro en el primer trimestre de 2024. "Una vez más, los ganaderos, el eslabón más bajo de la cadena, somos quienes pagamos el pato", afirman desde UPA.

Según las industrias, la producción tanto de ovino como de leche de cabra estaba bajando, 3,85% interanual en el caso de la leche ovina; 4,25% en leche caprina. Otro dato que, a priori, daría pie a una subida de precios a los ganaderos. Un agravante más es que el ganadero debe tener el contrato con tiempo para poder estudiarlo y, así, negociar el precio con la industria, "eso no está ocurriendo", afirman, "los contratos llegan tarde y sin posibilidad de negociación".

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha plantean a la industria que no pueden utilizar las idas y venidas del mercado para aprovecharse de su situación de superioridad frente a los productores, los ganaderos de explotaciones familiares.

"Es curioso que no paren de decir que no hay relevo generacional cuando es imposible mantenerse con los precios que nos ofrecen. No habrá ganaderos, ni habrá producción", indican algunos de los afectados quienes se refieren a las declaraciones de parte de la industria al reclamar la necesidad de mejorar las condiciones para atraer personas y capital para estimular el crecimiento y la eficiencia de las producciones de leche.

En la organización agraria recuerdan que, en pleno proceso de incorporación de jóvenes al sector, existen ciertas ventajas a los ganaderos, con más puntuación a la hora de recibir las ayudas, "pero a la vista de estas circunstancias, puede quedar en nada".