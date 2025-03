Urtasun reclama una justicia en España que "acompañe y defienda a las mujeres" tras la sentencia que absuelve a Alves

TOLEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado este lunes no compartir la sentencia que absuelve al exjugador del FC Barcelona Dani Alves por una agresión sexual a una joven al advertir de que "hay un riesgo de revictimización". Al mismo tiempo ha reclamado una justicia en España que "acompañe y defienda a las mujeres".

Desde Toledo, y preguntado por las declaraciones de la vicesecretaria general, María Jesús Montero, calificando de "vergüenza" la sentencia, Urtasun ha defendido su postura pero ha evitado valorar las declaraciones de la ministra de Hacienda.

"Lo único que tengo que decir es que no comparto la sentencia. No la comparto, además, porque creo que hay un riesgo de revictimización de la víctima", ha sentenciado Urtasun.

Según ha afirmado, "estamos ante un caso de una mujer que denunció una agresión sexual y que siguió todos los protocolos". Palabras que ha aprovechado el ministro para poner de relieve el hecho de que en España "la mayoría de las violaciones y agresiones sexuales no se denuncian". Y en gran parte no se denuncian, ha advertido, "por la falta, también, muchas veces de que se crea que la justicia puede dar trámite a ese caso".

"Nosotros lo que creemos es que necesitamos una justicia en este país que acompañe y defienda a las mujeres y eso es lo que nosotros defendemos y sobre las demás polémicas no voy a entrar", ha apuntado.

Sobre cuándo él cree que debe prevalecer o no la presunción de inocencia, el ministro ha insistido en que "estamos ante una mujer que siguió todos los pasos para la denuncia y yo no puedo compartir la sentencia". "Me parece, además, insisto, que puede haber un problema de revictimización de la víctima y que es muy importante que en España avancemos hacia una justicia que acompañe a las mujeres y acompañe a las víctimas de agresiones sexuales".

Ha insistido que en España "tenemos un problema" y que es que la mayoría de mujeres no denuncian las agresiones sexuales. "Los porcentajes de denuncia de estos casos son bajísimos y, por lo tanto, necesitamos que la justicia acompañe mejor estos casos".