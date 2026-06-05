Usuarios de Asprona ofrecen detalles para bodas y eventos hechos a mano a través de su proyecto 'Asevents'

ALBACETE 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Asprona ha puesto en marcha su proyecto 'Asevents by Asprona', una iniciativa que se desarrolla en el centro ocupacional 'Eloy Camino' de Albacete para ofrecer detalles para bodas y eventos hechos a mano por personas con discapacidad, posibilitando así oportunidades laborales y promoviendo la inclusión a través de sus productos.

En este proyecto, que se ha visto beneficiado de la ayuda 'Workin' de Eurocaja Rural, la creatividad y la inclusión se unen para ofrecer estos detalles hechos a mano por personas con discapacidad, entre los que se encuentran velas, bálsamos labiales o productos realizados con ecoresina.

La coordinadora del proyecto, Rocío González, explica que con 'Asevents by Asprona' la idea es realizar en el centro ocupacional "un producto de calidad que se cree aquí, que tengan un significado para las personas que vienen al centro" y que se pueda vender en Albacete y el resto de España también a través de las redes sociales.

González detalla que crean dos tipos de productos. El primero de ellos son las velas, que realizan "de diferentes modelos, tamaños, colores y olores", mientras que el segundo tienen como base la ecorresina y la cera natural de soja.

'Asevents by Asprona' cuenta actualmente con unas 25 personas participando en el proyecto, personas con discapacidad intelectual que tienen plaza en el centro ocupacional 'Eloy Camino'. Unas personas que, según Rocío González, "se sienten muy bien cuando realizan el producto en sí". "Lo perciben como suyo propio, es una elaboración propia y también tienen muchos beneficios en el momento en que se está construyendo porque, a diferencia de otras tareas laborales, el espacio y el entorno es algo más tranquilo".

Así, afirma que en este proyecto "se puede crear" ya que "es un espacio abierto a la creatividad" para "ir decidiendo colores, aromas", lo que representa "una serie de beneficios bastante positivos" para los participantes en el mismo.

UN PROYECTO "RELAJANTE" Y "SATISFACTORIO"

María, usuaria participante en el proyecto, afirma que el proyecto "le encanta" porque "es más fácil". Su labor, comenta, es hacer velas, lo que significa para ella hacer tareas, limpiar moldes y poner mechas en las mismas.

Además, el proyecto también le permite elegir algunas partes como, en su caso, los olores, prefiriendo algunos como los de gominola, esencia de naranja con mango o también el de chocolate.

De su lado, Laura, otra de las participantes, afirma que este trabajo le relaja y le da "satisfacción". "Me entretiene y saber que es para Asprona y es para colaborar también viene bien", manifiesta.

Laura indica que, para que sus productos lleguen a la gente, participan en mercadillos y en otras iniciativas como eventos para bodas, de manera que la gente pueda ver sus regalos y elegirlos.

"Como son así, tan bonitas, a la gente le llama la atención y entonces se acercan y lo huelen", señala.