Valdepeñas impulsa nuevas oportunidades comerciales con China tras la visita de una delegación de Luzhou

Visita a una bodega durante el encuentro comercial Valdepeñas-Luzhou. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Estrechar lazos comerciales con China es el objetivo del encuentro que han mantenido este viernes una delegación china con más de una quincena de empresas del sector agroalimentario y turístico de Valdepeñas.

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha acompañado al vicealcalde de Luzhou, Jin Disheng, en esta visita institucional que busca reforzar la cooperación y abrir nuevas vías comerciales entre ambos territorios, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde ha afirmado que "ellos están muy interesados en lo referido a la alimentación, como quesos, vino o aceite, y otros productos cárnicos, por lo que cada firma va a dar a conocer a los importadores chinos los productos y la capacidad que podíamos tener para generar esos enlaces comerciales, porque estamos hablando de una provincia que está en el centro de China y que sería como Castilla-La Mancha".

El encuentro sirve también para dar continuidad a la relación institucional iniciada el pasado mes de diciembre con el acuerdo de hermanamiento de Valdepeñas con la ciudad china de Luzhou, en el marco del Foro de Intercambios y Cooperación Sichuan-España.

Un importante acuerdo con esta ciudad china que cuenta con 5.000.000 de habitantes y con la que se pretende estrechar lazos comerciales y culturales. La alianza se centra en desarrollar colaboración en la industria vitivinícola, ferias comerciales y actividades culturales, así como en explorar mecanismos de cooperación pragmáticos que beneficien a ambas ciudades.

En virtud del hermanamiento, se crearán plataformas y canales mutuos para fomentar la cooperación empresarial, logrando el uso compartido de recursos y la complementariedad de ventajas.

Esta iniciativa, promovida por el Gobierno de Castilla-La Mancha, tiene como objetivo impulsar nuevas inversiones en nuestro territorio y fortalecer la cooperación internacional.