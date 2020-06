Valdepeñas suprime el botellón en la desescalada y advierte de multas "no pequeñas"

CIUDAD REAL, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha adelantado este martes que el Consistorio prohibirá la práctica del botellón a lo largo de las próximas fases de la desescalada con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía ante la amenaza de COVID-19 y ha anunciado la interposición de sanciones económicas "que no serán pequeñas" para las personas que lo incumplan.

"Hemos sido permisivos, dentro de un rigor, con el botellón" habilitando espacios destinados a este tipo de prácticas. Cuando nos juntamos de manera desaforadas en espacios públicos, cuando no guardamos las medidas de seguridad ni la prudencia en los lugares de copas o en una terraza, el joven o la joven que se cree inmune puede llegar a su casa donde están sus padres y sus abuelos, que no son tan inmunes, y puede ser el portador de un arma letal que haga que el virus golpee en su familia", ha indicado el primer edil, según ha informado el Consistorio.

Por ello, Jesús Martín ha anunciado que "durante este tiempo, que pueden ser entre 40 y 60 días, va a quedar prohibido la realización del botellón y eso va a ir unido a unas sanciones económicas, que no van a ser pequeñas".

"No tanto por castigar con el dinero a quienes no guardan respeto a sus conciudadanos y a aquellos que pueden contagiar sin saberlo, es más, si no quieren pagar la multa les vamos a dotar de un EPI, de una escoba, de un recogedor y un cubo de basura y van a recoger todas las botellas de plástico y de cristal que han dejado, por ejemplo, este fin de semana en el parque Lolita López Tello", ha indicado.

El alcalde ha hecho también un llamamiento a toda la población para no bajar la guardia, indicando que de cero ingresados este fin de semana en el Hospital de Valdepeñas la cifra ha subido a 3, coincidiendo el periodo de incubación del virus con el inicio de la fase 1 de la desescalada.

ORA Y MERCADILLO

En cuanto a otras medidas que se adoptan de carácter municipal con la entrada de la fase, el primer edil ha reseñado la puesta en funcionamiento este miércoles 3 de junio de la zona azul, con el objetivo de mantener los siete puestos de trabajo y reactivar los dos parkings con los que cuenta la ciudad, cuyos abonados se habían dado de baja.

El alcalde ha señalado que la empresa que gestiona el servicio de la ORA creará tres puestos de trabajo para llevar a cabo una desinfección continuada de las máquinas expendedoras de tickets, aunque los usuarios también podrán seguir utilizando la app disponible.

En cuanto al horario de terrazas, en la fase 2 ha quedado establecido el habitual de cada establecimiento, según su tipo de actividad, aunque el alcalde ha subrayado que se será "tremendamente riguroso" con el cumplimiento del horario.

De igual modo, y en esta fase 2, el mercadillo municipal volverá al Parque Cervantes. Lo hará con un incremento del número de puestos y un aforo limitado. "Para evitar aglomeraciones el próximo jueves pondrán su puesto las 25 actividades fiscales que hay en Valdepeñas, y de las 90 que hay de la provincia solamente vamos a autorizar a 45, este jueves, y el próximo jueves las 45 que están esta semana no estarán y estarán los otros 45", ha explicado Martín, que ha añadido que "así se irán turnando hasta que la desescalada permita volver a la normalidad., "Si es que llegamos a corto plazo a normalidad alguna, de esta forma tendremos 70 puestos", ha añadido.

Por otro lado, el regidor municipal ha indicado que en esta nueva fase los servicios centrales de la administración local así como el registro quedan abiertos bajo cita previa, al igual que la atención en los servicios sociales. Las actividades culturas se reanudan dentro del marco decretado en la fase 2 y las piscinas abrirán a partir del próximo mes, atendiendo a la normativa que quede establecida por las autoridades sanitarias.

Los museos han abierto sus puertas con aforo limitado, gel hidroalcohólico y reparto de mascarillas, y el transporte adaptado municipal 'Puerta a puerta' se retoma con la reducción del número de usuarios en un mismo viaje y desinfección continuada tras cada servicio.

Por último, Jesús Martín ha informado que los recibos del Impuesto de Circulación que gira la Diputación de Ciudad Real se cobrarán, en el caso de los domiciliados, antes del 3 de julio de manera automática. Las personas que realizan el pago de manera presencial recibirán una nueva comunicación para hacer el ingreso con un plazo que finaliza el 3 de julio.