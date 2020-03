Valdepeñas tirará de superávit para atender los gastos de asistencia a vecinos que tengan que quedar en cuarentena

CIUDAD REAL, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha presentado las medidas preventivas acordadas en el Ayuntamiento para evitar la propagación del coronavirus, entre las que destaca habilitar una partida con cargo al superávit municipal para poder atender las necesidades de aquellos vecinos que puedan quedar en cuarentena.

En todo caso, el regidor municipal ha querido hacer un llamamiento a la tranquilidad de la ciudadanía. "No nos volvamos locos, no hay que ir corriendo a los supermercados", ha indicado, afirmando que el abastecimiento está garantizado por lo que solo se recomiendan seguir una serie de medidas para evitar la expansión del coronavirus, del que oficialmente no se ha registrado ningún caso en Valdepeñas.

Del mismo modo, ha anunciado un decreto con una batería de medidas que incluye la instalación en la mayor brevedad posible de dispensadores de desinfectantes de manos en edificios municipales y la suspensión hasta nuevo aviso el mercadillo municipal.

Quedan igualmente suspendidos todos los eventos culturales, deportivos y sociales de gestión municipal que contemplen la afluencia de público, los cuales se reprogramarán en la medida que la propagación de virus vayan remitiendo.

No se permitirá la estancia de más de quince personas en los museos de la localidad, la sala de estudios de la biblioteca guardará una distancia mínima de usuarios de dos metros y se habilitarán otras salas en el centro para este fin.

En cuanto a la actuación programada para el 20 de marzo de la artista Ainhoa Arteta en el Teatro Auditorio Municipal, salvo que la artista decida suspender, se expenderán localidades pares en filas pares y localidades impares en filas impares, a efectos de que entre los espectadores queda libre una butaca y estas se ocupen de forma contrapeada.

Las entidades deportivas ajenas al Consistorio que participan en competiciones oficiales deberán comunicar individualmente su decisión de continuar o no con sus entrenamientos y encuentros.

Por otro lado, el alcalde precisó que se establecerán controles de temperatura en el acceso a todas las instalaciones deportivas mediante termómetros láser para controlar el acceso a personas con una temperatura superior a 37 grados. Además no se cederán instalaciones deportivas a clubes o asociaciones para la realización de actividades.