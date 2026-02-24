Valverde no se presentará a la reelección como alcalde de Bolaños pero aspira a seguir como presidente de la Diputación

El presidente de la Diputación de Ciudad Real y alcalde de Bolaños de Calatrava, Miguel Ángel Valverde - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El actual alcalde de Bolaños de Calatrava y presidente de la Diputación de Ciudad Real, el 'popular' Miguel Ángel Valverde, no se presentará a la reelección a la Alcaldía de su localidad tras cuatro legislaturas al frente del Ayuntamiento y otra más como líder de la oposición.

Así lo ha dado a conocer durante una entrevista para Europa Press, en la que ha señalado que "aunque la decisión definitiva aún no se ha tomado", lo más probable es que no vuelva a encabezar la candidatura municipal en 2027, al considerar que se ha cumplido un ciclo tras casi dos décadas vinculado a la primera línea política en el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava.

En este sentido, Valverde ha comentado que dará un paso al lado para dejar lugar a compañeros que hay en su partido y que considera que pueden hacerlo mejor que él, por lo que ha insistido en que su idea es que "otra persona encabece la candidatura" en los próximos comicios municipales.

Asimismo, ha querido despejar la duda de que no dejará la legislatura a medias y que agotará su mandato como alcalde de Bolaños de Calatrava, una población de más de 12.000 habitantes y en la que lleva gobernando desde 2011.

Pese a este paso al lado, el todavía alcalde y también presidente de la Diputación ha mostrado su predisposición de continuar como concejal del Partido Popular en la localidad, ya que es condición 'sine qua non' para poder mantenerse como presidente de la institución provincial en el caso de que a los 'populares' le den los números para volver a gobernar.

La trayectoria política de Miguel Ángel Valverde en Bolaños de Calatrava se remonta a finales de los años noventa, cuando accedió por primera vez al Ayuntamiento y ejerció como portavoz del Grupo Popular en la oposición antes de alcanzar la Alcaldía en 2011, cargo que ha revalidado en cuatro legislaturas consecutivas.

Además de su responsabilidad municipal, fue diputado provincial entre 2008 y 2016 y senador por la provincia de Ciudad Real en las XI y XII legislaturas.

Tras las elecciones municipales de 2023, el Partido Popular alcanzó un acuerdo con Vox en la Diputación de Ciudad Real que permitió a Miguel Ángel Valverde ser investido presidente de la institución, iniciando así su actual etapa al frente del Gobierno provincial.