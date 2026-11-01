Una veintena de familiares permanece en el Centro de Atención de Toledo esperando noticias

Fachada exterior de la Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor. - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hasta 23 familiares de víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) permanecían durante la pasada noche en el Centro Diocesano de Ejercicios 'El buen pastor' de Toledo, donde esperan noticias de sus allegados.

Así se ha puesto de manifiesto durante la nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), en el marco del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) Fase de Emergencia --Situación Operativa 1--, para la provincia de Toledo, celebrada este domingo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha informado de que en este Centro Diocesano continúa poniendo a disposición de las familias todos los recursos que puedan necesitar, como trasladados, avituallamiento o asistencia psicológica.

Este domingo siguen prestando ayuda psicológica en ese lugar profesionales de las operadoras Renfe e Iryo, Cruz Roja. También procedentes del Ministerio de Justicia, en la sede de los juzgados de Toledo.

El Ejecutivo autonómico continúa gestionando y canalizando el avituallamiento a estos familiares, a través de la empresa pública Geacam, así como la entrega de productos de higiene y primera necesidad, donados por Mercadona.

Del mismo modo, también permanece en el Centro un equipo fijo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), formado por un médico y una enfermera, ha informado la Junta en un comunicado.

Por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue pendiente del desarrollo de los trabajos en la zona cero del accidente ferroviario, donde prosiguen las labores de policía judicial y la retirada de los trenes afectados.

El número de personas ingresadas en hospitales de la Comunidad Autónoma a causa del accidente ferroviario en la localidad de Urda, ha descendido a 31. El Centro Integrado de Datos mantiene el número de fallecidos en el siniestro en 69.