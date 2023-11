Velázquez afea a PSOE e IU no estar en despliegue de pancarta por 25N: "Quieren enfrentar y hacer batalla electoralista"

TOLEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha afeado tanto a PSOE como a Izquierda Unida-Podemos no participar este martes en el acto de despliegue de la pancarta con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra el 25 de noviembre, opinando que ambas formaciones "lo que quieren de verdad es enfrentar y hacer batalla política electoralista con esta cuestión".

De este modo ha reaccionado el regidor toledano preguntado este miércoles en su calidad de presidente provincial del PP, y tras participar en la actividad 'Pianos en la Calle', por la polémica surgida en las localidades de Torrijos y Quintanar de la Orden, donde se ha eliminado de los carteles del 25N las palabras "contra las mujeres".

"Lo que tengo que lamentar es que ayer, en la fachada del Ayuntamiento, pusiéramos el lazo blanco con fondo morado, como corresponde a este día 25, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer, y que no estuviera PSOE-Izquierda Unida. La verdad que algo verdaderamente sorprendente. Parece que si alguna reivindicación no solamente la defienden ellos, ya no es una reivindicación".

"A nosotros lo que nos preocupan son las víctimas, son las mujeres. Por eso, vamos a seguir alejándonos de crispaciones y de divisiones y de enfrentamientos a estas mujeres que tan mal lo están pasando", ha dicho el alcalde, que ha añadido que el presupuesto del Consistorio para el 2024 "incrementa las ayudas a las personas que hayan podido o vayan a ser víctimas de violencia de género".

En cuanto a la denuncia de la Plataforma 8M, que asegura que sigue sin tener la confirmación de poder usar los medios materiales que les presta todos los años el Consistorio de cara a la manifestación del 25N, el alcalde ha indicado que "se ha demostrado que se les concedió una tarima y una megafonía como se hace con cualquier otro colectivo"

"Ya está. No hay más que decir", ha añadido el regidor toledano, que ha pedido "no alimentar" las "polémicas inútiles, que no sirven absolutamente para nada".