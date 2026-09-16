Velázquez ironiza con las obras del tercer carril: "No sé si es una enciclopedia por fascículos o una serie de Netflix"

Archivo - El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en una imagen de archivo. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado que la "historia" de las obras del tercer carril de la TO-23 es "una enciclopedia por fascículos o una serie de Netflix", después de que este martes el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, asegurara que dichas obras podrían arrancar en el mes de octubre.

Velázquez, a preguntas de los medios, ha apuntado que "ayer el delegado del Gobierno avanzó que las obras podrían comenzar después de septiembre". "Yo creo que eso es lo que dijo exactamente. Claro, los bien pensados pensamos que es en octubre", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que "en septiembre del año 2022 se nos dijo que esas obras empezaban en noviembre del año 2022 y en julio del año 2024 un medio de comunicación informó de que no podían comenzar las obras porque ni siquiera estaba finalizado el proyecto de ejecución".

"Yo no sé si la historia del tercer carril es más una enciclopedia por fascículos o una serie de estas que hay en Netflix ahora, que son muy largas y que tienen muchísimas temporadas", ha ironizado.