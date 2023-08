Velázquez pedirá a Page cerrar CM-40, sugiere devolver el mercadillo a La Vega y baraja ubicación para museo Bahamontes

TOLEDO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerrar la CM-40 a su paso por Toledo será una de las peticiones que el alcalde de la ciudad llevará a la próxima reunión que mantenga con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al que ha prometido colaboración en todo aquello que sea bueno para la capital regional.

En una entrevista concedida a Europa Press, el alcalde ha indicado que el Gobierno regional encontrará en el Ayuntamiento de Toledo colaboración en todo aquello que sea bueno para la capital regional y que él "facilitará en todo lo posible" este extremo.

"No voy a pedir nada que no sea de justicia y que no nos corresponda como capital de Castilla-La Mancha", ha señalado, para agregar que exigirá que la Junta cumpla con aquellas cuestiones son de su competencia respecto a la ciudad.

Lo que sí ha lamentado el regidor toledano es que en los últimos años ha habido "un déficit de inversiones", tanto de la Junta como del Estado en la capital regional.

MERCADILLO DEL MARTES

En otro orden de cosas, ha apuntado --tal y como ya hizo en durante la campaña electoral-- que el barrio de Santa Teresa no es "la mejor zona" para el toledano mercadillo del Martes y ha deslizado su vuelta a La Vega. "Podría ser uno de los lugares donde mejor podría estar".

El alcalde toledano ha apuntado que "se ha convenido por parte de muchos toledanos" que Santa Teresa no es la "mejor zona" para el mercadillo pero que, antes de quitarlo de allí, su equipo de Gobierno quiere dar "alternativas" a los comerciantes del barrio.

HOMENAJE A BAHAMONTES

Finalmente, el alcalde de Toledo ha afirmado que la ciudad ha estado a la altura en la despedida que la capital regional ha dedicado Federico Martín Bahamontes, y ya perfila la ubicación en la ciudad del museo en su honor.

Ha señalado que la ciudad tenía que estar a la altura de "una leyenda del deporte", como ha sido Bahamontes, "uno de los mejores ciclistas de la historia que llevó a Toledo por todo el mundo, ganó por primera vez el Tour, durante 50 años puso en marcha la vuelta a Toledo y tuvo 43 años una tienda de bicis en la Magdalena".

"Todo el mundo lo conocía, ha sido una estrella", ha manifestado, para destacar "la humildad" que le acompañó en su nacimiento en Val de Santo Domingo en el seno de una familia humilde que vivió penurias económicas "importantes", además de vivir la Guerra Civil y la posguerra.

"Pasó hambre y tuvo que trabajar desde niño. Desde lo más bajo, llegó a lo más alto", ha resaltado, para apuntar que "ha sido bonito vivir esta última etapa de Bahamontes y haber estado a la altura".

Así, ha agradecido a todos los que han estado en esta despedida, desde los cientos de ciclistas que subieron el féretro hasta los que le bajaron desde la Sala Capitular hasta el coche que le trasladaba a la Catedral y que compitieron o bien con él o empezaron a correr en los equipos que dirigía.

También ha sumado el agradecimiento a las autoridades, destacando la presencia de Miguel Indurain, Carlos Sastre o 'Perico' Delgado, así como del ministro de Cultura, Miguel Iceta. "La ciudad ha estado a la altura y su recuerdo tiene que seguir vivo", ha dicho.

Es por ello por lo que Velázquez ha señalado que el Ayuntamiento está trabajando para abrir el Museo de la Bicicleta de Bahamontes junto a su familia y que está pendiente de ver la ubicación exacta. "Confío en que ese museo pueda abrir sus puertas en las próximas fechas", ha avanzando.

Ubicaciones para este museo que no ha podido adelantar aunque sí ha afirmado que hay distintas "muy dignas" para este fin.