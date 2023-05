Velázquez (PP) creará un premio nacional de novela histórica y peleará para que el Museo de Historia esté en Toledo

Apuesta por un Museo del Damasquino y por un Museo de la Ciudad de Toledo



TOLEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Alcaldía de Toledo y presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velázquez, se ha comprometido a poner en marcha un Premio Nacional de Novela Histórica en Toledo, para convertir esta ciudad "en la capital española de la novela histórica".

Un certamen nacional que cuente "con los autores más importantes de toda España" y hacer aquí "una Feria del Libro a la altura de lo que debe ser Toledo, de la mano de las editoriales, colectivos, asociaciones, autores y, por supuesto, de las academias, que llevan tantos años haciendo cosas buenas por la cultura en Toledo, e ir todos en la misma dirección".

Según ha informado el partido, Velázquez ha hecho estas declaraciones en una visita a la Feria del Libro de Toledo, donde ha incidido en que el PP va a situar a la cultura en el centro de su acción política, para poner en marcha "una agenda cultural de primer nivel, a la altura de una ciudad Patrimonio de la Humanidad como Toledo", lo que además redundará en "atraer turismo de calidad a nuestra ciudad".

"Porque si alguien quiere conocer la historia de España la mejor ciudad para hacerlo es Toledo", ha asegurado.

En este sentido, Velázquez ha adelantado además que, ante los planes del Ministerio para que haya un nuevo Museo de la Historia de España, "vamos a trabajar y a pelear para que ese museo esté en Toledo".

"Al igual que tenemos que trabajar para que haya una política unificada de museos del Ayuntamiento, con la Junta de Comunidades y con el Estado, para haya una estrategia coordinada y que podamos vender los museos que tiene Toledo de manera unificada", ha explicado.

Igualmente, el candidato del PP a la Alcaldía ha apostado por poner en marcha, a nivel municipal, "un Museo del Damasquino", para lo que se ha comprometido a trabajar "de la mano de los profesionales damasquinadores", así como también un Museo de la Ciudad de Toledo, "para dar a conocer la historia tan rica que tenemos en nuestra ciudad y enseñársela tanto a toledanos como a visitantes".

FALTA DE INICIATIVA DE LOS GOBIERNOS DEL PSOE

Por otro lado, Velázquez ha lamentado la falta de iniciativa de los Gobiernos del PSOE en el ámbito cultural y ha asegurado que "no vale con celebrar efemérides".

"Hay efemérides que han dejado una huella muy importante en Toledo, como la de Carolus o la celebración del V Centenario del Greco, pero las últimas han pasado, por desgracia, sin pena ni gloria, como pudo ser la de Alfonso X 'El Sabio'", ha denunciado.

Así, ha advertido que "dentro de poco tenemos la efeméride del VIII Centenario de la Construcción de la Catedral de Toledo y, por desgracia, ya es una oportunidad perdida, porque no vamos a poder acudir a una serie de subvenciones que el Ministerio de Cultura pone a disposición de los grandes acontecimientos, porque no se han tramitado, no se han planificado y no se ha trabajado de la mano de los que en estos momentos podían hacerlo, lo que supone una oportunidad perdida por parte de este Ayuntamiento".

Algo que ha asegurado que no va a pasar con un Gobierno del PP en el consistorio, con quien la cultura será un eje transversal de la acción municipal, "porque Toledo es cultura, es patrimonio y es historia y queremos hacer una política transversal para que la cultura se extienda y alcance a todos los ámbitos, que se trabaje de verdad poniendo la cultura como centro de todas las políticas".

"La cultura va a tener un papel fundamental en nuestro programa y para eso pedimos el voto el próximo 28 de mayo", ha concluido.