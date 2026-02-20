Las ventas del sector servicios crecieron en 2025 un 4,2% en C-LM, seis décimas por encima de la media nacional

Archivo - BAR, CAMARERO, AUTÓNOMO, TRABAJADOR, PARO NEGOCIO, IPC, CERVEZA, PRECIOS - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios registró en 2025 un aumento medio de su facturación del 4,2% en Castilla-La Mancha, 0,6 puntos menos que la media nacional (4,8%).

Según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE), el empleo creado en la región por el sector servicios registró un aumento medio del 1,1% el año pasado.

Mientras, dicho sector aumentó su facturación un 5,2% el pasado mes de diciembre respecto al mismo periodo del año anterior, 1,1 puntos menos que la media nacional, que fue del 6,3%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el sector servicios registró en 2025 un aumento medio de su facturación del 4,8%, encadenando así su quinto año consecutivo de incremento de sus ventas.

El repunte de 2025 ha sido superior a los logrados en 2024 (+3%) y en 2023 (+2,2%), pero inferior a los de 2022 y 2021, cuando se consiguieron los mayores aumentos de la serie, del 18% y del 22%, respectivamente.

Dentro del sector servicios, el comercio facturó en 2025 un 4,8% más que en 2024, en tanto que los otros servicios elevaron un 4,7% sus ventas, con las actividades inmobiliarias liderando los ascensos (+8,7%).

Entrando más al detalle, las actividades del sector servicios que más elevaron sus ventas en 2025 fueron los servicios de información (+20,3%), el transporte por ferrocarril (+13,5%), la venta y reparación de motos (+9,4%) y la venta de vehículos de motor (+9,1%).

El empleo creado por el sector servicios registró un aumento medio del 1,3% el año pasado, cinco décimas menos que en 2024. Pese a ello, la ocupación en el sector encadena también cinco años de repuntes tras el descalabro que sufrió en 2020 por la irrupción del Covid (-4,3%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios subió un 4,7% en el conjunto de 2025, tras avanzar las ventas un 4,7% tanto en el comercio como en los otros servicios.