Las verbenas del Vivero y los fuegos artificiales regresan a las fiestas de San Julián de Cuenca

CUENCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El regreso de las verbenas del parque de Santa Ana, conocido popularmente como el Vivero, y de los fuegos artificiales son dos de las grandes novedades de la programación de las fiestas de San Julián de Cuenca, que se han presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Cuenca.

Las verbenas se celebrarán los viernes y sábado de los fines de semana de la feria en este parque que es uno de los cuatro escenarios principales de la fiesta junto al parque San Julián, La Fuensanta y el propio recinto ferial.

La segunda gran novedad es que las fiestas concluirán con el lanzamiento de fuegos artificiales, ausente desde hace años de la programación.

En esta ocasión se lanzarán desde el entorno de La Casa del Agua, pero serán visibles desde distintos puntos de la ciudad.

Respecto al desfile de carrozas de las fiestas del patrón de Cuenca, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha asegurado que va a ser el más participativo de la historia, gracias a que se ha contado con unas 22 asociaciones vecinales y tres comparsas de Carnaval de Cuenca.

Como en anteriores ediciones, habrá un tramo silencioso en el entorno del Puente de la Trinidad.

El alcalde ha apuntado que han tomado nota de varias peticiones vecinales, como el incremento de las sillas en las actuaciones del parque San Julián y la organización de actividades para adultos en el parque que complementen a las de los niños.

El recinto ferial contará con unos 150 puestos entre puntos de venta y atracciones, que incluirán dos novedades: Una de ellas con agua y una montaña rusa.

Al igual que el pasado año, habrá un tramo sin ruido, de seis a ocho de la tarde, para las personas que tienen sensibilidad al ruido.

Detalles de la programación La programación comenzará a desplegarse el 21 de agosto en el parque San Julián con el pregón de las hermanas Plaza, que no han podido participar en la presentación de esta programación, pero han dejado un mensaje en vídeo .

En ese acto se entregarán también los Premios Ciudad de Cuenca.

El 22 de agosto se celebrará el desfile de carrozas, con su recorrido habitual, desde la Avenida San Ignacio de Loyola hasta el recinto ferial, donde el alcalde de Cuenca cortará la cinta.

La feria taurina y el concurso de saltos de La Hípica serán un año más dos de las actividades estrella de la programación, que incluye propuestas infantiles como las sesiones de títeres o el tradicional concurso de esculturas en la arena.

Entre los eventos más esperados hay que mencionar la llegada al Auditorio de Cuenca del musical El Fantasma de la Ópera, con seis sesiones en las que el actor Daniel Diges se pondrá en la piel del personaje protagonista.

"Es un musical que nos ha costado bastante poder traer y estamos satisfechos de poder acoger esta gira", ha asegurado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cuenca, María Ángeles Martínez.

Por otro lado, en estas Fiestas de San Julián se estrenará el nuevo recinto de conciertos de La Fuensanta con tres citas: Amaral, el festival Poetas del Rock con El Drogas, Canijo de Jerez y Los Estanques y Expolike y el Festival Indiespensables, con VIva Suecia, Dani Fernández, Sexy Zebras, Das Model y We Are Not DJs.

En el apartado musical hay que destacar también los conciertos en el parque San Julián, con citas como la Banda de Música de Cuenca o el festival Folk Ciudad de Cuenca; y los que acogerá la Carpa Joven, con protagonismo de los grupos y DJs conquenses y una gran variedad de estilos musicales, con un total de 120 artistas repartidos en unas 45 actuaciones.

Habrá una zona gastronómica con foodtrucks, situada en esta ocasión en el propio recinto, en la que se podrá conocer la versión Street food de varios establecimientos conquenses, como Vibra, Kadon y Esentia, entre otros.

Más de 200 personas trabajarán en este espacio gastronómico y en la Carpa Joven, según ha destacado en la presentación el gerente de la Agrupación de Hostelería de Cuenca, Diego López.

En lo que refiere a la actividad deportiva, la gran novedad será el estreno en las fiestas de competiciones de dos deportes: el rugby Tag y el pickleball, según ha destacado la concejala de Deportes, Charo Rodríguez Patiño.

El epílogo tendrá lugar el 1 de septiembre, con la celebración en el recinto ferial del Día del Niño y la Niña.