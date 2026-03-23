La vicealcaldesa de Toledo ve "una anécdota" las palabras del concejal de Urbanismo: "Esto no va a dar más de sí"

Archivo - La presidenta del Grupo Municipal Vox y vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, de Vox, ha calificado de "anecdóticas" las palabras del concejal de Planeamiento Urbanístico de Toledo, Florentino Delgado, de su partido, en las que arremetió contra el alcalde 'popular', Carlos Velázquez, por el proyecto que el edil plantea en el barrio de Palomarejos, para añadir que es algo que "no va a dar más de sí".

Delgado lamentaba en un comunicado enviado a los medios el "tono desdeñoso" del alcalde con relación al proyecto de su Concejalía en el barrio de Palomarejos, después de que el primer edil asegurase que levantar una torre de 20 pisos para viviendas en ese lugar, como proponía Delgado, "no es útil" porque "al final hacemos perder el tiempo" a los ciudadanos.

En declaraciones a los medios, Cañizares ha enmarcado el comunicado enviado por Delgado en "una carta muy personal" y en "su sentir". "No vamos a generar ningún enfrentamiento dentro del equipo de Gobierno porque no es así", ha dicho, para defender la libertad de expresión y que "cada uno diga lo que piensa sin ofender".

Es por ello por lo que ha afirmado que "aquí no pasa nada y no hay ningún problema". "El gobierno sigue adelante, nuestra relación es buena y esto forma parte de las relaciones humanas, el decir cada uno lo que piensa sin ofender y creo, además, que esto es sano".

Cañizares ha defendido a su concejal para indicar que su proyecto es "una idea" que no se sabe si se llevará a cabo o no, señalando que lo que Delgado ha hecho es aportar un proyecto para que, a partir de ahí, se aporten otras ideas u otros proyectos "que puedan ser mucho mejores".

Además, ha dicho que de las palabras del alcalde no deduce que no le guste el proyecto planteado por el concejal de Vox. "Esas palabras no las ha dicho, con lo cual yo creo que ya veremos qué pasa. Al fin y al cabo son ideas que se ponen sobre la mesa para remover conciencias y que haya propuestas y otro tipo de proyectos", ha aseverado.

Sobre la falta de creatividad a la que aludía Delgado en su misiva, Cañizares ha señalado que hablaba "en general dentro de la ciudad" al haber "cierta resistencia a proyectos que puedan ser un poco más disruptivos, modernos o más vanguardistas. Y, en cuanto a la opinión de la Capitalidad --el edil de Vox señalaba la pérdida de tiempo y recursos que había supuesto el proyecto de hacer de Toledo Capital Europea de la Cultura en 2031--, Cañizares ha destacado que "es suya y yo ahí no voy a decir nada", ha zanjado.