"La mayor lealtad que se le puede hacer" al PSOE nacional es "ganar las elecciones", según Guijarro

Responde a Vara que el PSOE C-LM sí pacto con Podemos en 2015 pero su intención durante toda la legislatura era no volver a depender de ellos

CUENCA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha respondido a todos aquellos que durante estos días --sumidos en la polémica por las últimas declaraciones del presidente, Emiliano García-Page-- "hablan de lealtades". A todos ellos, les ha dicho que "la mayor lealtad que se le puede hacer" al PSOE a nivel nacional es "ganar las elecciones" el 28 de mayo y "seguir gobernando en Castilla-La Mancha" así como en la mayor parte de los municipios.

"Esa es nuestra responsabilidad y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer y la apuesta que tenemos que hacer para que el partido tenga los mejores resultados posibles en el conjunto del país. Así entendemos nosotros cómo hay que trabajar, estando pendientes de los problemas que tienen los ciudadanos y anteponiendo los intereses de nuestra comunidad autónoma a cualquier otro interés, sea partidario, o sea de otras instituciones con las que tenemos intereses contrapuestos, y cuando eso sea así, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo de cara al futuro", ha añadido.

Así ha reaccionado el vicepresidente regional al ser preguntado en una rueda de prensa en Tarancón por las declaraciones del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en las que consideraba "injusto" que su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, esté "criticando" que el Gobierno central haga "según qué pactos" cuando él "los hizo en su día" y ostentó el poder en su comunidad en 2015 "gracias a un pacto con Podemos".

Martínez Guijarro ha defendido que García-Page "siempre" ha sido "absolutamente respetuoso" con el resto de los presidentes autonómicos, "sean del partido que sean", y tengan la consideración que tengan. "Siempre ha mostrado el máximo respeto por la figura del resto de los presidentes, y estoy seguro que lo va a seguir haciendo de cara al futuro", ha apostillado.

Así, ha puesto de ejemplo cómo el presidente de Castilla-La Mancha no hizo ninguna declaración cuando el presidente extremeño "criticó abiertamente los indultos por parte del Gobierno de España diciendo, incluso, que le daban ganas de volver a su actividad profesional". "No lo hizo entonces, y estoy seguro que no lo hará en ningún otro momento", ha incidido.

Dicho esto, ha reconocido que el PSOE castellanomanchego pactó con Podemos en 2015 pero su intención durante toda la legislatura --ha continuado-- "era no volver a depender de Podemos". Según ha afirmado, "la clave es cuál es la actitud frente a la siguiente legislatura". "Nosotros queremos seguir gobernando en solitario, para no tener que dar explicaciones a la hora de tomar determinadas decisiones. Esa es una pieza clave de la estabilidad que hay en nuestra comunidad autónoma y vamos a seguir trabajando" en ello.