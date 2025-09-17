Este viernes salen a la venta las entradas de la gala de los Premios Teatro de Rojas en Toledo

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 19 de septiembre, salen a la venta las entradas de la gala de la XXXIII edición de los Premios Teatro de Rojas que tendrá lugar el próximo viernes 3 de octubre a las 20.00 horas en Toledo.

En esta ocasión la presentación correrá a cargo de Marcel Tomàs & Girona Jazz Project que deleitarán con piezas escogidas de su espectáculo.

'Los colores de Duke Ellington', un concierto teatralizado, "un viaje delirante por el jazz en el que nueve músicos y dos actores se fusionan en un espectáculo único que combina música en vivo y un humor desbordante".

Esta experiencia escénica captura "la esencia del swing, el dixieland y el blues con una energía irresistible", informan desde el Teatro de Rojas en nota de prensa.

Las entradas estarán disponibles, en la taquilla del Teatro de Rojas, en su horario habitual. Siendo la entrada libre hasta completar aforo, es imprescindible recoger las localidades de invitación en dicha taquilla.