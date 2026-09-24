Las VII Jornadas sobre Trata y Explotación Sexual de Ciudad Real abogan por sensibilizar y educar para ponerle fin

Inauguración de las VII Jornadas sobre Trata y Explotación Sexual de Ciudad Real - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las VII Jornadas sobre Trata y Explotación Sexual" organizadas por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real han querido poner el acento en la importancia de la sensibilización y la educación para poder poner fin a lo que, a día de hoy, "sigue siendo una terrible realidad para muchas personas en todo el mundo".

Bajo el lema 'Sin ti no hay trata', el foro con el que el consistorio capitalino hace una llamada a la reflexión sobre la trata y la explotación sexual se ha celebrado este año en la Facultad de Educación de la UCLM, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; la concejal de Igualdad y Educación, María José Escobedo; el decano de la Facultad de Educación, Pedro Salido; el subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño; la delegada provincial de Igualdad de la Junta, Manuela Nieto; y la vicepresidenta de la Diputación provincial, Encarnación Medina, han participado en la mesa inaugural de la Jornada.

En su intervención, Cañizares ha abogado por la responsabilidad de todas las administraciones y del conjunto de toda la sociedad para poder combatir "una de las formas más terribles de desigualdad y de esclavitud que todavía persisten en nuestros días".

"No es un problema menor ni una realidad ajena: convive con nosotros y afecta especialmente a mujeres en situaciones de enorme vulnerabilidad", por lo que Jornadas como la que hoy celebra la concejalía de Igualdad "son fundamentales para visibilizarlo, para intercambiar experiencias entre administraciones y, sobre todo, para que nuestros jóvenes conozcan esta realidad y sean conscientes de que todos tenemos un papel en la erradicación de la trata y en la defensa de la dignidad y los derechos de las personas", ha afirmado.

IMPORTANCIA DE LA SENSIBILIZACIÓN Y LA EDUCACIÓN

Este año las Jornadas se han celebrado en la Facultad de Educación de la Universidad regional, con la asistencia de su alumnado, para incidir en la importancia de "la sensibilización y la prevención" como "principio de la erradicación de la trata". Así lo ha asegurado la concejal de Igualdad, María José Escobedo, que ha mostrado su convicción al respecto de la importancia de dirigir el mensaje a los jóvenes: "sin educación no hay erradicación".

El programa de la Jornada ha querido abordar la situación actual desde perspectivas diferentes, ofreciendo una visión sobre la trata desde el ámbito sanitario, jurídico y desde el de la intervención.

De su lado, la vicepresidenta sexta de la Diputación de Ciudad Real ha reivindicado la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y entidades especializadas para prevenir la trata y la explotación sexual, proteger a las víctimas y ofrecerles los recursos necesarios para recuperar su autonomía y reconstruir sus proyectos de vida.

Medina ha recordado que la Diputación de Ciudad Real se incorporó en mayo de 2025 a la Mesa de Coordinación contra la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual de Ciudad Real, en la que participan distintas administraciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y organizaciones especializadas.

Una decisión que, según ha explicado, responde a la voluntad de poner los recursos, los conocimientos y la capacidad de actuación de la institución provincial al servicio de una estrategia compartida de prevención, detección y atención a las víctimas.

En este contexto, ha puesto especial énfasis en la experiencia de la Casa de Acogida de la Diputación, un recurso destinado a proporcionar protección y seguridad a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, así como acompañamiento durante su proceso de recuperación.

La vicepresidenta ha señalado que este dispositivo también ha acogido a mujeres que habían sufrido trata y explotación sexual, por lo que ha insistido en que se trata de una realidad que requiere respuestas concretas y recursos accesibles.

"La lucha contra la trata no entiende de competencias administrativas: entiende de personas que necesitan que actuemos, ha manifestado en otro momento de su intervención Medina, quien ha defendido que la prioridad compartida debe ser conseguir que ninguna mujer sometida a explotación se sienta sola y que todas conozcan los recursos, profesionales e instituciones a los que pueden acudir para recibir ayuda.

ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI

La delegada de Igualdad de la Junta ha señalado que hablar de trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas es hablar de "una esclavitud, la esclavitud del siglo XXI", al tiempo que ha subrayado que las mujeres son mayoritariamente las víctimas de un sistema en el que "son tratadas como mercancías".

En este sentido, ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta desde 2018 con una Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género que reconoce la trata con fines de explotación sexual como una manifestación más de la violencia machista contra las mujeres.

La delegada ha destacado que el Gobierno regional mantiene desde 2016 una línea específica de subvenciones destinada a la prevención y sensibilización frente a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, en colaboración con entidades y asociaciones que desarrollan proyectos de sensibilización, formación de profesionales y conocimiento de la realidad de la trata y del entorno de la prostitución.

Desde su puesta en marcha, esta línea ha permitido destinar más de 808.000 euros a 78 proyectos, con un incremento del 110 por ciento de las ayudas entre 2016 y la última convocatoria. Asimismo, ha puesto en valor la colaboración con la Fundación General de la UCLM para la celebración de estas jornadas formativas, que alcanzan ya su séptima edición.

LA IMPORTANCIA DE LAS JORNADAS

El subdelegado del Gobierno ha felicitado al Ayuntamiento de Ciudad Real por la organización de estas jornadas y ha destacado la importancia de generar espacios que permitan comprender mejor un fenómeno que, en muchas ocasiones, sigue siendo desconocido para una parte de la sociedad.

"Jornadas como la de hoy son muy importantes porque tienen una finalidad imprescindible, que es la de entender", ha señalado Broceño, quien ha incidido en que todavía existe una tendencia a culpabilizar a las víctimas, interpretando la prostitución o la explotación sexual como una elección personal.

Frente a esta visión, ha subrayado que detrás de la trata y la explotación sexual existen "situaciones de enorme vulnerabilidad", en las que las mujeres pueden encontrarse sin capacidad real para elegir y sometidas a un miedo que les impide abandonar la situación en la que se encuentran.

El subdelegado ha puesto también el foco en la necesidad de escuchar, además de entender esta realidad. "Un fenómeno como la trata con fines de explotación sexual requiere de silencio", ha afirmado, señalando que ese silencio beneficia tanto a quienes explotan y trafican con personas como a quienes utilizan a las mujeres para satisfacer sus deseos sexuales y también a quienes conocen o detectan determinadas situaciones y no son capaces de alzar la voz.

Por ello, ha defendido la necesidad de romper ese silencio y actuar ante las señales que puedan alertar de una situación de trata o explotación. "Tenemos que ser capaces de detectar antes a las víctimas. También tenemos que ser capaces de protegerlas y de darles nuevas oportunidades", ha manifestado

La jornada comenzaba con la ponencia 'Las víctimas de trata, claves para entender el proceso de explotación y la huella psicológica del trauma', de la doctora en psicología forense María Paz Tejedor. Posteriormente, continuaban con la mesa redonda 'El trabajo directo con mujeres en prostitución', con la participación de APRAMP y de Hugo Daniel Patiño, médico internista del Hospital Mancha Centro.