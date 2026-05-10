Los vinos de C-LM brillan en Bruselas y riegan el Comité de las Regiones despertando curiosidad y dejando huella

1085688.1.260.149.20260510110638 Los vinos de Castilla-La Mancha brillan en Bruselas y riegan el Comité de las Regiones despertando curiosidad y dejando huella - JCCM

BRUSELAS/TOLEDO 10 May. (EUROPA PRESS) -

La última sesión plenaria que el Comité de las Regiones ha celebrado en Bruselas ha contado con una cita extra en el calendario, una cata de vinos impulsada por el Intergrupo del Vino, organismo amparado en la institución continental y que ha aglutinado a una decena de regiones para exhibir sus productos ante los asistentes.

De entre todos los estands, el castellanomanchego despertó especial curiosidad entre los participantes en la cata, con una muestra de hasta ocho referencias vinícolas que agotaron existencias.

En declaraciones a Europa Press, una de las responsables del estand, Leticia, que desempeña su trabajo en la oficina de representación de Castilla-La Mancha en Bruselas, asegura que lo que más ha llamado la atención a los visitantes del estand es que la región sea una de las "mayores productoras de vino" de todo el mundo.

"Producimos más vino que Francia pero este tipo de cosas no se conocen, y es algo que llama mucho la atención", asevera, apuntando que todos los visitantes al puesto, han acabado por repetir. "Es la mejor expresión de que les ha encantado el vino".

LA BODEGA DE INIESTA, LA QUE MÁS ATENCIÓN DESPERTÓ

Los visitantes al estand, en su mayoría extranjeros, tuvieron especial interés por una referencia de la bodega de Andrés Iniesta, y es que el nombre del albaceteño más ilustre y su apuesta vinícola despertó la curiosidad de los asistentes.

"Ha triunfado mucho porque a Iniesta se le conoce", expresan las responsables del estand, que ponen el acento en que la variedad airén, la autóctona de Castilla-La Mancha, ha sido otra de las grandes triunfadoras de la noche, así como los tintos orgánicos. El vino, en definitiva, "es una buena puerta de entrada para Castilla-La Mancha", aseguran.

La pasión va por dentro, de la bodega de Andrés Iniesta; un crianza de Canforrales; una macabeo de Artesones de Cenizate; o una airén y un verdejo de Pedro Heras son algunos de los caldos que desfilaron por la sede del Comité de las Regiones.

El vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, José Manuel Caballero, estuvo presente en la cata para dar cuenta de que los vinos de la región "están entre los primeros de Europa".

"Queremos seguir siendo la gran bodega de Europa y queremos seguir contando con el apoyo de las instituciones europeas para que nuestras vinos sigan impulsando su comercio. Detrás del vino hay muchas familias, territorio y vida rural", ha zanjado.