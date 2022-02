Virginia Pérez, la campeona del mundo en montañas nevadas nacida en Guadalajara

GUADALAJARA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pasado sábado, 5 de febrero, la deportista de Guadalajara, Virginia Pérez se convirtió en Campeona del Mundo en carreras de montañas nevadas, en el Primer Campeonato del Mundo de SkySnow celebrado en Sierra Nevada, tal y como informa el periódico digital InfoCLM.

Aquí el link a la noticia completa https://www.infoclm.es/guadalajara/2022/02/09/virginia-perez-la-deportista-de-guadalajara-que-se-ha-convertido-en-campeona-del-mundo-en-una-complicada-modalidad/

"El sábado fue el mejor día de mi vida. Fue un sueño hecho realidad. Este premio ha sido algo muy luchado. Cuando empecé a correr hace ahora ya 20 años, nunca me hubiera imaginado llegar a este nivel", reconoce la deportista al citado medio.

Por si esto fuera poco, la nacida en Guadalajara tiene dos copas de España en su palmarés, una copa de Euskadi y ahora, una copa del Mundo. "Siempre he corrido porque me gustaba y empecé a ganar carreras hace apenas siete años. Lucha y entrenamientos constantes y perseguir un sueño, por fin se han hecho realidad. Tengo muchísimos objetivos en mente, carreras en las que participar, países donde correr, siempre tengo nuevos retos en mi cabeza", admite la alcarreña.

No todo ha sido camino de rosas para la vida de la de Guadalajara. Pese a que en su corta edad tenga un amplio palmarés, la carrera deportiva de Virginia no ha sido camino de rosas, ya que ha tenido que hacer frente a numerosas lesiones y dificultades. "Este verano cogí el COVID-19 durante mi viaje por competiciones estando en Chamonix, perdí peso y masa muscular, además de capacidad pulmonar. De ahí arrastraba ciertas molestias en los isquiotibiales que se empeoraron ante esta situación. Molestias de las que aún me sigo recuperando", afirma Virginia a InfoCLM.

Al no ser un deporte olímpico, la de Guadalajara tiene que compaginar el deporte con su trabajo como entrenadora de carreras por montaña y como dietista. "Desgraciadamente no existe ningún tipo de beca, lo que consigo es gracias a patrocinadores privados, por lo que tengo que compaginar mi entreno de 20 horas semanales, con mi trabajo", declara la atleta.

Virginia se mudó a vivir hace tres años al Pirineo para acercarse así a sus objetivos deportivos y a la montaña. "La montaña es parte de mí. He encontrado mi lugar en la vida. He encontrado mi sitio, donde realmente soy feliz", reconoce la deportista a InfoCLM.

La alcarreña ha querido enviar un consejo a todos sus seguidores a través de InfoCLM: "Que disfruten del camino, de la montaña. Que practiquen deporte, porque da la vida. Que persigan sus sueños a pesar de parecer imposibles. Puede que no salgan, pero al menos lo habrán intentado. Y eso, merece la pena".

Este domingo, 6 de febrero, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, felicitó el triunfo a la campeona castellano-manchega a través de su perfil oficial de Twitter: "#Guadalajara suma un motivo y un triunfo más del que estar orgullosos. Mi enhorabuena a Virginia Pérez Mesonero, hoy doble Campeona del Mundo en modalidad Classic y Combinada en los SkySnow World Champs de la ISF".