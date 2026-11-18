Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante una sesión plenaria en el Senado. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fuentes del entorno de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado que la vivienda de protección oficial propiedad de la ministra y que ha sido alquilada era, en su calificación definitiva, "compatible con una posible venta o alquiler" y ha incidido en que no necesitaba la autorización de la Administración autonómica para hacerlo.

Estas fuentes han indicado que, en primer lugar, la vivienda se adquirió en el año 1998 y en el documento de la compra, en su calificación definitiva, "ya se establecía que ese régimen era compatible con una posible venta o alquiler".

Además, indican que, según el informe jurídico que la ministra requirió "para actuar con mayor seguridad", tras la entrada en vigor del Decreto 173/2009 por el que se aprobaba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012, la vivienda "podía ser alquilada a partir del día 27 de enero de 2008", no siendo necesaria, afirman, la autorización de la Administración autonómica, "limitada a un periodo de diez años a contar desde la compraventa".

Así, señalan que la vivienda se alquiló en el año 2012 y que en dicho informe "se confirma también que se había superado el plazo y se podía hacer uso de la vivienda para alquiler desde 2008".

Por tanto, manifiestan que la ministra ha actuado "con claridad y transparencia, sin ocultar nada, de buena fe y con el asesoramiento jurídico necesario" e insisten en que "en ningún caso se ha especulado con la vivienda".

En este sentido, añaden que el precio del alquiler, reflejado en la declaración de la Renta de la ministra, "ha estado por debajo del máximo permitido y muy por debajo del precio de mercado".

No obstante, aseguran que Tolón está "a la entera disposición" de la Junta para "aclarar y facilitar la información y documentación precisa", creyendo "haber observado las disposiciones administrativas".