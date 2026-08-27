Vox acusa al PSOE de "hundir los indicadores sanitarios de C-LM" y apunta al dato de mortalidad

Grupo Parlamentario Vox en Castilla-La Mancha. - VOX C-LM

TOLEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha acusado este jueves al Gobierno de Castilla-La Mancha de "hundir los indicadores sanitarios", asegurando que la región es la tercera en nivel de mortalidad superada únicamente por Asturias y Castilla y León.

"La región registra una media de 1.100 fallecidos por cada 100.000 habitantes, un dato muy superior a la media que constata el deterioro de las condiciones de vida y asistencia en el territorio", han apuntado desde Vox a través de una nota de prensa.

La formación acusa al Gobierno de Castilla-La Mancha de abandonar la atención a las zonas rurales "racionado los servicios públicos en los pueblos", así como llevar una mala gestión del Sescam que "ha provocado el deterioro de la sanidad". Asimismo, ha criticado los elevados índices de pobreza, y "la caótica situación general de la región que sufren sus vecinos desde que Emiliano García-Page es presidente".

Según Vox, la tasa bruta de mortalidad en la región "se ha disparado en más de 130 puntos".

"Cuando Page llegó a la Junta prometió blindar la sanidad y cuidar de nuestros pueblos, prometió mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero el sufrimiento al que les ha sometido durante casi doce años ha disparado la tasa de mortalidad", han afirmado desde Vox.

"No estamos ante una simple estadística, sino ante la consecuencia del abandono socialista de la sanidad primaria en el medio rural, el colapso de las urgencias, el desbordamiento de las listas de espera que impiden el diagnóstico precoz de patologías graves, las crisis de los cribados y los récords de pobreza que tienen consecuencias irreparables", han concluido.