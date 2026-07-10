Vox afirma que la Ley de Espectáculos Públicos de C-LM permitiría "prohibir" los toros a los menores

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno - CORTES C-LM

TOLEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha denunciado la "trampa legislativa" que el Gobierno de Emiliano García-Page está preparando en la elaboración del Proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla-La Mancha.

Según ha alertado Moreno, el Gobierno regional está "camuflando" los mecanismos para permitir la prohibición de acceso a los menores de edad a los espectáculos taurinos, "asumiendo los dictados impulsados por Sumar desde el Gobierno de Sánchez".

Moreno ha apuntado que el borrador de la normativa regional se supedita de manera expresa al Artículo 37 y al marco general de la legislación estatal de atención y protección a la infancia y la adolescencia. "Una ley que los ministerios controlados por la extrema izquierda pretenden reformar para forzar el veto total de los menores a la tauromaquia bajo la falsa premisa de la protección frente a la violencia.

"Estamos ante un indiscutible caballo de Troya normativo", ha advertido Moreno. "Page intenta colgarse la medalla de taurino de cara a la galería, pero la realidad de los textos legales demuestra que deja las puertas abiertas de par en par para que Sumar y el sanchismo prohíban los toros a nuestros jóvenes por la puerta de atrás".

Desde Vox señalan que ligar la competencia exclusiva de Castilla-La Mancha en materia de espectáculos públicos a normativas estatales "hiperideologizadas" es "un ataque directo" a la identidad castellanomanchega. "Si la ley regional asume ciegamente los criterios del Estado, en el momento en que el Ministerio saque adelante su prohibición, nuestras plazas de toros quedarán vetadas para las familias por culpa de la cobardía de Page".