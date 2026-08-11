Vox alerta del deterioro de la seguridad en C-LM, situada "entre las diez regiones con más identificaciones policiales"

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno. - VOX

TOLEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes regionales ha mostrado su preocupación ante los últimos datos del Ministerio del Interior en los que Castilla-La Mancha se ha colocado entre las diez regiones de España con mayor número de actuaciones policiales preventivas, tras registrar un total de 464 requerimientos de documentación durante el año 2025.

A juicio del presidente del grupo, David Moreno, esta estadística es "altamente reveladora", subrayando que "la necesidad de intensificar los controles en la vía pública por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil es un síntoma del aumento de la inseguridad y la delincuencia en los municipios".

Dentro del mapa regional, Vox centra su atención en los datos presentados por la provincia de Toledo, que encabeza la tabla con un total de 178 identificaciones preventivas.

"Es un dato demoledor que una sola provincia haya registrado un número de controles superior al de regiones enteras como Extremadura, Navarra, La Rioja o Cantabria", ha aseverado, según informa la organización.

"Estos datos son el reflejo de la degradación de la seguridad, del incremento de la delincuencia de calle y de la presión que sufren nuestros municipios por culpa de las políticas de fronteras abiertas y regularización del PSOE".

"Mientras las Fuerzas de Seguridad hacen un esfuerzo titánico por proteger a los vecinos, el PSOE les niegan el catálogo completo de puestos de trabajo y el refuerzo de agentes que necesitan por lo que seguiremos exigiendo un incremento de las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional, una legislación que persiga de forma implacable la delincuencia reincidente y el cumplimiento estricto de las leyes para garantizar la tranquilidad de las familias y comercios en toda nuestra tierra", ha lamentado el parlamentario toledano.