Vox critica al Gobierno de C-LM por "olvidarse" de las prioridades reales de los castellanomanchegos

TOLEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha criticado al Gobierno de Castilla-La Mancha por "olvidarse" de las prioridades reales de los castellanomanchegos.

De este modo, Moreno ha afeado al vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, por, según el dirigente de Vox, entre las prioridades socialistas del Gobierno de García-Page en la agenda política "se haya olvidado de los problemas reales de la región y dejado de lado las verdaderas prioridades: sanidad, educación, seguridad, vivienda y campo".

"El vicepresidente socialista no ha hecho ni una sola mención a los asuntos que más preocupan a nuestros vecinos, como la falta de médicos, los hospitales y centros de salud en estado deplorable, las largas listas de espera, el deterioro de la educación pública, la crisis que atraviesan nuestros agricultores y ganaderos, los problemas de acceso a la vivienda que padecen nuestros jóvenes o la inseguridad que se adueña de nuestras calles", ha reprochado Moreno.

El presidente de Vox en las Cortes ha lamentado que, mientras el PSOE "pierde el tiempo y malgasta los recursos de la Junta en reformar un Estatuto que nadie ha pedido", los servicios públicos "siguen deteriorándose" y la recaudación fiscal alcanza niveles récord "a cambio de menos calidad y menos atención a las necesidades básicas".

"El PSOE ha condenado a Castilla-La Mancha a ser la tercera región con mayor siniestralidad laboral, los juzgados son los segundos más saturados, es la segunda peor región en empleo cualificado; se sitúa entre las regiones con peor esperanza de vida; es la segunda región española con el peor ratio de liquidez empresarial; la región con peor nivel de inglés del país; la segunda con peor puntuación sanitaria, registra la tasa más baja de emancipación juvenil de toda España, seis de cada diez castellanomanchegos se quieren mudar y así podríamos seguir con todo los parámetros que evalúan la calidad de vida en la región", ha explicado.

Moreno también ha criticado que Page y su Gobierno se enreden en "teatrillos políticos con Pedro Sánchez a cuenta de la financiación autonómica" mientras aceptan "sin rechistar" las imposiciones del Ejecutivo central. En este sentido, ha recordado que los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha han votado a favor "de todos y cada uno" de los "chantajes del separatismo" en el Congreso de los Diputados.

Además ha mencionado que "Page está dispuesto a acoger a más de 600 menores migrantes, invitando incluso de manera voluntaria a los primeros a ocupar diez plazas vacantes". "Page refuerza el efecto llamada del PSOE a la inmigración ilegal y descontrolada, al tiempo que los barrios se vuelven cada vez más inseguros y nuestras ciudades pierden su identidad".

Frente a todos estos "desafíos", David Moreno ha insistido en que los próximos presupuestos regionales, con las nuevas reglas del techo de gasto, deben ir orientados a mejorar la vida de los castellanomanchegos y no a blindar los privilegios de los políticos ni a sostener estructuras que solo benefician al establishment.

"Los españoles esperan soluciones reales a sus problemas, no más propaganda ni reformas que únicamente sirven para asegurar el sillón de los de siempre", ha concluido Moreno.