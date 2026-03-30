Vox denuncia el abandono de cunetas y arcenes en las carreteras de C-LM ante la operación salida de Semana Santa

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, denuncia el estado de los arcenes. - VOX

TOLEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha denunciado este lunes "el preocupante estado de abandono" que presentan las cunetas y arcenes de numerosas carreteras de la región, precisamente cuando comienza la Semana Santa y miles de viajeros se desplazan por la región.

David Moreno alerta de que la acumulación de basura, botellas y residuos en los márgenes de las vías "no solo ofrece una pésima imagen para quienes visitan Castilla-La Mancha, sino que supone un importante riesgo para la seguridad vial y para la prevención de incendios".

"Page no puede mirar hacia otro lado mientras nuestras carreteras presentan un aspecto de dejadez que atenta contra la seguridad de sus conductores y deja una imagen pésima", ha señalado en una nota de prensa.

Vox denuncia que la falta de limpieza y mantenimiento de cunetas y arcenes incrementa el peligro de accidentes, al dificultar las maniobras de emergencia, y eleva el riesgo de incendios en un contexto de vegetación y altas temperaturas que ya comienzan a registrarse.

Por ello, desde el Grupo Parlamentario Vox exigen al presidente regional, Emiliano García-Page, que ponga en marcha de manera inmediata un plan de limpieza y mantenimiento de las carreteras que corrija esta imagen de abandono y mejore la seguridad de quienes circulan por nuestras carreteras. "Es una cuestión de responsabilidad y de sentido común", ha concluido.