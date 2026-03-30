Vox denuncia el abandono de cunetas y arcenes en las carreteras de C-LM ante la operación salida de Semana Santa

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, denuncia el estado de los arcenes.
El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, denuncia el estado de los arcenes. - VOX
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: lunes, 30 marzo 2026 11:46
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TOLEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha denunciado este lunes "el preocupante estado de abandono" que presentan las cunetas y arcenes de numerosas carreteras de la región, precisamente cuando comienza la Semana Santa y miles de viajeros se desplazan por la región.

David Moreno alerta de que la acumulación de basura, botellas y residuos en los márgenes de las vías "no solo ofrece una pésima imagen para quienes visitan Castilla-La Mancha, sino que supone un importante riesgo para la seguridad vial y para la prevención de incendios".

"Page no puede mirar hacia otro lado mientras nuestras carreteras presentan un aspecto de dejadez que atenta contra la seguridad de sus conductores y deja una imagen pésima", ha señalado en una nota de prensa.

Vox denuncia que la falta de limpieza y mantenimiento de cunetas y arcenes incrementa el peligro de accidentes, al dificultar las maniobras de emergencia, y eleva el riesgo de incendios en un contexto de vegetación y altas temperaturas que ya comienzan a registrarse.

Por ello, desde el Grupo Parlamentario Vox exigen al presidente regional, Emiliano García-Page, que ponga en marcha de manera inmediata un plan de limpieza y mantenimiento de las carreteras que corrija esta imagen de abandono y mejore la seguridad de quienes circulan por nuestras carreteras. "Es una cuestión de responsabilidad y de sentido común", ha concluido.

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