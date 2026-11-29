Archivo - El alcalde de Vox de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo, ofrece declaraciones a los medios durante las labores de extinción del incendio, a 18 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El fuego sigue activ - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

GUADALAJARA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Robledillo de Mohernando (Guadalajara) y Olmedilla de Eliz (Cuenca), han sido las dos localidades de Castilla-La Mancha de las ocho comandadas por alcaldes de Vox en las que este partido ha conseguido ser primera fuerza política en estas elecciones generales. Así, el PP ha sido primera fuerza en cuatro de ellos y PSOE en dos.

En Robledillo de Mohernando, localidad gobernada por el Rubén Marchamalo, el alcalde de Vox al que se relacionó por tener responsabilidad en el origen del fuego de La Mierla (Guadalajara) que arrasó 34.000 hectáreas en el mes de julio, la formación de Santiago Abascal se ha impuesto como partido más votado, tras dar el sorpaso al PP, que fue el partido vencedor en las elecciones de 2023.

Con el cien por cien escrutado, Vox recaba 32 votos, el 36,36% de los apoyos; el PP, 26 de ellos, el 29,54 por ciento y el PSOE, 25 votos, el 28,4%.

En Olmedilla de Eliz (Cuenca), donde David Velasco es alcalde, Vox ha resultado vencedor, del mismo modo que en 2023, con el mismo porcentaje de votos, seguido de PP y PSOE.

En la misma provincia guadalajareña, en Torrejón del Rey, donde es alcaldesa María Belén Manzano, el PSOE ha sido la fuerza más votada, con un 29,52 por ciento de los votos, seguida de Vox con un 29,44% y un 28,90%. En las elecciones de 2023, el PP fue primera fuerza, el PSOE segunda y Vox tercera.

Embid, también en la provincia de Guadalajara, donde es alcalde Jesús Manuel Refusta, se mantienen las posiciones de los partidos igual que en 2023: el PP lidera el municipio con un 57,14% de los votos, Vox se mantiene en segundo lugar con un 25% y PSOE se coloca en tercer lugar, aunque crece un 3,3 por ciento en cuanto a los comicios de 2023.

En Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), hasta junio de 2026 gobernaba María Luisa López (Vox), y a partir de ahora gobernará PP, por un pacto de alternancia de gobierno. No obstante, el PSOE ha sido primera fuerza en estos comicios nacionales, con el 40,63%, seguido de PP (30,81%) y Vox (25,49%), mismo orden que en 2023.

En la provincia de Cuenca, en Villas de la Ventosa donde gobierna Julián Lucas Illana; el PP se mantiene como partido más votado (41,10%), seguido de Vox (33,74%) y PSOE (22,08%). En Montalbanejo donde es primer edil Luis Olivares, PP es primera fuerza (55,35 %), seguido de Vox (23,21%) y de PSOE (19,64%).

En la misma provincia, en Hontecillas, con Jorge López como alcalde, el PP es el más votado, creciendo un 17,37% respecto a 2023, casi en la misma proporción que baja Vox en votos. En 2023, el PSOE fue el partido más votado en este municipio.