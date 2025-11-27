Vox lamenta que se "exprima" a autónomos, PP la pérdida de "músculo emprendedor" y PSOE alardea de empleabilidad

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. - CORTES C-LM

TOLEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha ha lamentado este jueves que desde el Gobierno regional se "exprima" a los autónomos y el Grupo Popular que la región esté perdiendo "músculo emprendedor", mientras que desde el PSOE han alardeado de que la Comunidad Autónoma tiene las mejores tasas de empleabilidad en el sector "de todos los tiempos".

Ha sido durante el debate general relativo a las políticas del Gobierno regional en relación con las personas trabajadoras autónomas donde el diputado de Vox Francisco José Cobo ha lamentado que los autónomos hayan sido "desde hace décadas" la parte "olvidada, despreciada y exprimida" por las políticas del Gobierno regional. Así, ha apuntado que viven un problema que es "estructural" con un "agravamiento constante".

"Los autónomos de Castilla-La Mancha no son un colectivo abstracto, son nuestros vecinos, son nuestros profesionales, son nuestros comerciantes, son los artesanos y son los agricultores", ha puesto de manifiesto, para lamentar que los socialistas "les han asfixiado mediante un cumplimiento desmesurado de obligaciones".

Se ha referido así a la Tarifa Plana Plus puesta en marcha por la Junta para afirmar que "no puede entenderse como positivo" que el Gobierno castellanomanchego haya destinado ese fondo de 22 millones de euros para 150.000 autónomos a 145 euros año para cada uno, "es decir, 12 euros al mes".

"Queremos una Administración regional que haga la vida más sencilla a nuestros comerciantes, que aligere la burocracia, que facilite el relevo generacional, que reduzca la cuota a los autónomos y que compense las pérdidas sufridas por la inflación, el precio de alquiler o el alza de los suministros".

En su propuesta de resolución, que ha sido rechazada, Vox pide, entre otros asuntos, que la Junta apoye "decididamente" a los trabajadores autónomos mediante la exoneración de la cuota a aquellos cuyos ingresos netos no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional y la bonificación a los autónomos que estén de baja y que pida al Gobierno la actualización automática de la base de cotización.

SOLO HAN LLEGADO A 5.050 AUTÓNOMOS

La diputada del PP Itziar Asenjo ha rebatido que la Tarifa Plana Plus hace referencia "únicamente a dos líneas" y no a cuatro, y que desde el Gobierno regional tenían previsto que llegaran a 18.000 trabajadores autónomos y "finalmente han llegado únicamente a 5.050".

"Por favor, reconozcan que no se han hecho bien las cosas, que estamos a tiempo de revertirlo y de reflexionar. No podemos pensar que 18.000 autónomos que son beneficiarios de la tarifa plana no la quieren pedir y no quiero pensar que ustedes sacan esta convocatoria con la finalidad de que los autónomos no la pidan", ha dicho.

Ha esgrimido así los datos de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) para afirmar que la mitad de los trabajadores autónomos de la región abandona antes de los 18 meses, a lo que ha unido que el autoempleo juvenil apenas llega al 3% o que el 50% de los trabajadores autónomos tiene más de 55 años.

"Al final Castilla-La Mancha está perdiendo ese músculo emprendedor y lo está perdiendo porque ustedes se niegan a abrir los ojos", ha dicho, para añadir que "de poco sirve" que el programa de autoempleo aumente en los presupuestos de 2026 si no se ejecuta, como en las cuentas del 2025, porque de "37 millones de euros que había para este programa, vemos cómo en la ejecución a mes de septiembre solo se habían pagado 13 millones de euros".

La resolución del PP, que ha sido rechazada, pedía universalizar la 'Tarifa Cero' para nuevos autónomos durante los dos primeros años de actividad, líneas de ayudas para la contratación de su primer trabajador, un Plan de Relevo Empresarial o dejar sin tributación en IRPF todas las ayudas que reciba el autónomo de la Junta por el desarrollo de su actividad.

"UN MÁXIMO HISTÓRICO"

La diputada del PSOE María Isabel Sánchez ha partido de la premisa de que Castilla-La Mancha está en "un máximo histórico" de afiliación de autónomos a la Seguridad Social, por lo que ha añadido que este debate "no debería de servir para criminalizar" las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de Castilla-La Mancha.

"Hoy podemos afirmar de manera orgullosa y con firmeza que tenemos las mejores tasas de empleabilidad y de crecimiento económico de todos los tiempos y que esto nos sitúa por encima de la media nacional", ha indicado, para agregar que esto se debe "al consenso, la estabilidad política y al compromiso de este Gobierno".

Finalmente, ha defendido la diputada socialista la Tarifa Plana Plus puesta en marcha por la Junta para poner en valor los 22 millones de que consta y recriminar al PP "que es mentira" el dato que ha ofrecido, puesto que son 10.500 personas las que han accedido a esas ayudas.

En la resolución del PSOE, que ha sido aprobada, los socialistas instan a la Junta a continuar trabajando en políticas activas de crecimiento y desarrollo económico y fortalecimiento del tejido productivo regional, también del colectivo de los autónomos, en el marco de la Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo de Castilla-La Mancha.

MIL MÁS QUE EN 2015

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha intervenido en el debate para indicar que, según el último dato del Ministerio de Seguridad Social del mes de octubre, en Castilla-La Mancha existen 150.149 personas autónomas, hay cerca de 1.000 autónomos más que en el año 2015 y también 737 personas autónomas más en estos diez primeros meses del año.

También ha puesto en valor que, a pesar de que tan solo una de cada tres personas autónomas son mujeres en la comunidad autónoma, Castilla-La Mancha es la región en la que más ha crecido el número de mujeres autónomas en esta última década. "Estamos hablando de un 33,11%", ha agregado.

Se ha referido igualmente al presupuesto de 2026 para recordar, como hizo en sede parlamentaria, que las cuentas del año próximo --en el programa 322A-- contarán para los autónomos con 39,32 millones de euros, un 5% más con respecto al presupuesto para este sector del pasado año, lo que supone "un crecimiento significativo".

"Si echamos la vista atrás, al último año del Gobierno del PP, entonces el crecimiento sí que es muy significativo, un 132,8%. Podríamos decir que hemos triplicado el presupuesto que nos encontramos para las personas autónomas en Castilla-La Mancha", ha manifestado.

En este punto, se ha dirigido al PP para decirle que cuando tuvo la oportunidad y la posibilidad de tomar decisiones y de llegar a acuerdos con los autónomos "les dieron la espalda". "Así que les pido que dejen de manosear a los autónomos cuando no gobiernan y dejen de olvidarse de ellos cuando gobiernan, porque pierden credibilidad y desvirtúan por completo los debates que para mí son esenciales".

Franco ha hecho referencia también al rechazo en el Congreso de la senda del déficit del Gobierno central, para afear a PP y Vox que su voto en contra afecta "de forma directa" a la economía regional y a las personas autónomas porque "va a privar" a la Comunidad Autónoma de 190 millones de euros para los próximos tres años.

Por último, ha dicho que para que el Grupo Socialista apoyara la resolución del PP, tal y como ha pedido su presidente regional, Paco Núñez, tendría que "reconocer, aplaudir y no exigir" las medidas de ayuda para la primera contratación del primer trabajador que están en marcha desde el año 2016, las medidas de conciliación que están en marcha desde 2017 o la Tarifa Plana Plus que los 'populares' llaman 'Tarifa Cero'.