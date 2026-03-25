Vox C-LM denuncia que el servicio de radioterapia en Cuenca solo tiene un radioterapista oncológico

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de C-LM, David Moreno. - VOX

TOLEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha exigido en Cuenca la recuperación de la carrera profesional sanitaria, la reducción de las listas de espera y una solución urgente para los pacientes oncológicos de la provincia, que, según la formación de Santiago Abascal, llevan meses sufriendo una situación "insostenible".

Moreno se ha referido a que el servicio de radioterapia en Cuenca solo tiene un radioterapista oncológico y una máquina de radioterapia lo que, según asegura, ha provocado una "saturación" del servicio que sigue "obligando" a los pacientes a desplazarse a otras provincias para recibir tratamiento, según ha informado Vox en nota de prensa.

"Page castiga a la Sanidad regional recortando especialistas y recursos técnicos y somete a los pacientes oncológicos de Cuenca a viajes de más de 300 kilómetros para recibir radioterapia. Su falta de previsión es también una falta de respeto, de sensibilidad y de gestión", ha afirmado.

Moreno ha insistido en que la situación es especialmente grave para los pacientes más vulnerables. "Son personas que están luchando contra el cáncer, que necesitan estabilidad, cercanía y apoyo. Obligarlos a desplazarse a Valencia, o a Albacete es un castigo intolerable".

Asimismo, ha recordado que no es la primera vez que se producen fallos graves en la atención oncológica, haciendo referencia a la crisis de los cribados de cáncer de mama en Talavera de la Reina, que también generó incertidumbre y retrasos en la detección precoz, por lo que ha exigido a Page que asuma responsabilidades y explique por qué, después de meses de anuncios, el nuevo servicio de oncología radioterápica del hospital no está operativo.