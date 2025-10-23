Vox C-LM solicita a la Fiscalía que actúe para esclarecer las causas y consecuencias "de la crisis de los cribados"

TOLEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha solicitado a la Fiscalía que actúe de oficio para esclarecer todas las causas y consecuencias "en torno a la crisis del programa de cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina".

Moreno ha subrayado que se trata de un asunto de "suficiente gravedad como para que la Fiscalía intervenga y determine posibles responsabilidades", y ha explicado que "la intervención de la Fiscalía va a aportar luz donde el PSOE pretende sembrar oscuridad".

"El Gobierno de Page y su consejero de Sanidad han demostrado una vez más que ocultan información y se niegan a asumir responsabilidades ante un problema que afecta directamente a la salud de miles de mujeres. Por eso, creemos que la Fiscalía debe actuar con independencia y urgencia para investigar si hubo negligencia en la gestión de los cribados y en averiguar por qué la Junta de García-Page tardó más de cinco meses en activarse", ha declarado.

VOX EXIGE TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDADES

El presidente parlamentario de Vox ha recordado que en el día de ayer su Grupo registró una solicitud de auditoría en las Cortes para conocer todas las circunstancias que rodean esta crisis sanitaria, entre ellas, cuántas mujeres están pendientes de realizar sus pruebas diagnósticas y cuántas mujeres, tras haberse sometido al cribado, aún no han sido informadas de los resultados.

Paralelamente, el presidente del Grupo Parlamentario Vox ha reclamado al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, la contratación urgente e inmediata de 10 médicos radiólogos, para alcanzar los 14 especialistas que marcan los estándares sanitarios para una población como la del área sanitaria de Talavera de la Reina.

"El propio Sindicato Médico CESM ya ha denunciado que el servicio de Radiología funciona con solo cinco radiólogos reales, lo que hace imposible atender con eficacia los cribados y diagnósticos. El consejero no puede seguir mirando hacia otro lado mientras el sistema colapsa", ha añadido Moreno.