Vox no formulará enmiendas parciales a presupuestos C-LM: "Seríamos cómplices de algo con lo que no estamos de acuerdo"

TOLEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha informado este miércoles de que su grupo no ha presentado enmiendas parciales al proyecto de presupuestos del Gobierno de Castilla-La Mancha para el 2024.

"Hay que ser congruente con tus ideas, con tus valores y con tus decisiones. Si rechazamos de lleno el presupuesto y luego colaboramos realizando enmiendas parciales seríamos cómplices de ese presupuesto con el que no estamos de acuerdo", ha argumentado el representante de Vox en las Cortes en rueda de prensa

Y es que los de Santiago Abascal consideran que las cuentas del Ejecutivo castellanomanchego "llevan una mala gestión económica y social para las familias de Castilla-La Mancha".

Pese a no presentar enmiendas parciales y tras analizar todas y cada una de las partidas presupuestarias, Vox ha presentado más de 200 iniciativas parlamentarias por las que reclama datos, formula preguntas y pide comparecencias.

"Queremos conocer a qué se va a destinar hasta el último céntimo de euro de estos presupuestos del señor Emiliano García-Page", ha reclamado Sánchez, que ha insistido en que las cuentas para el 2024 se basan en datos de endeudamiento "erróneos", previsiones "falsas" del IRPF, no tienen en cuenta la inflación ni el aumento de los tipos de interés y "aumentan" la presión fiscal de los castellanomanchegos.

"Continúa la política de despilfarro de este Gobierno. Se destinan a mantener redes clientelares, sin tener en cuenta la realidad política y económica de los pactos de la traición de Pedro Sánchez, que mucho y muy malo nos van a traer a las regiones", ha insistido.

"Estos no son los presupuestos que necesitan ni los jóvenes ni las empresas ni las familias castellanomanchegas. No podemos ser partícipes de mover ese dinero ficticio de una partida a otra porque no tendría ningún sentido".

ELIMINAR LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD

Preguntado sobre si alguna de las iniciativas parlamentarias que han presentado tiene que ver con el Instituto de la Mujer o la Consejería de Igualdad, el portavoz de Vox en las Cortes regionales ha aseverado que "por supuesto" harían desaparecer dicha consejería, que "poco o nada hace".

"Esa consejería habría que suprimirla y dedicar el dinero realmente a quien lo necesita, que son las personas que sufren esa violencia, ya sean mujeres, sean ancianos, sean niños", ha pedido Sánchez, convencido de que lo que se hace desde dicho departamento "no es lo que necesitan las mujeres, porque no están consiguiendo bajar el número de víctimas que, desgraciadamente, tienen violencia por parte de sus parejas o exparejas".

"Siempre hemos defendido que hay que erradicar cualquier tipo de violencia, venga de donde venga y no dejarlo en un gueto, en un sector únicamente que sea el de la mujer. Eso hace desiguales a los españoles y, por supuesto, a los castellanomanchegos", ha concluido.