Vox y PP afean el plan contra la sobrepoblación de conejos y PSOE ensalza su carácter pionero a nivel nacional

El diputado de Vox David Moreno - CARMEN TOLDOS/JCCM

TOLEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las 18 medidas trasladadas este jueves por el Gobierno regional para luchar contra la sobrepoblación de conejos han suscitado las reacciones de los grupos en el Parlamento regional, donde se ha celebrado un debate parlamentario sobre esta temática. Vox ha puesto en duda cuándo se implantarán, PP ha insistido en que se declare la plaga de esta especie en la región y PSOE lo ha calificado como el "mayor plan que jamás haya puesto un Gobierno regional encima de la mesa en España".

Ha abierto el turno de reacciones el diputado de Vox David Moreno, que ha tildado de "casualidad, que justo el día que viene este debate a esta cámara", la consejera anuncia medidas.

A finales de marzo de 2026, ha relatado Moreno, "la paciencia se ha convertido en cansancio" que llega a los "agricultores y ganaderos" del Gobierno regional, al que ha acusado de "abandono y dejadez".

Vox propone "veda abierta todo el año" o repoblaciones en otros municipios donde sea necesario, e incluso en otras regiones, con las que se pueden firmar convenios para que vengan a Castilla-La Mancha a hacer capturas".

Poniendo como ejemplo a Extremadura "donde prácticamente ha desaparecido el conejo de campo en la mayoría de los municipios", Moreno ha instado a la consejera a que se firmen esos convenios con comunidades limítrofes para este fin.

Destruir madrigueras en las zonas de dominio público, en cunetas, en los taludes, en autovías y en vías del ferrocarril es otra de la propuestas de Vox, que ha exhibido sus "soluciones urgentes", que ya vienen repitiendo "desde hace ya prácticamente dos años".

"Cuando prácticamente queda un año de esta legislatura, aparecen con un plan, que está por ver cuándo se pone en marcha y cuándo se lleva a cabo. Mientras que ustedes han estado debajo de brazos cruzados, quienes han sufrido las pérdidas son los agricultores. Y, pese a todo, con estas realidades, ustedes se resisten", ha reprochado a Mercedes Gómez.

PP LAMENTA NEGATIVA DE NO DECLARAR PLAGA

Por su lado, la diputada del PP Ana María Cantarero ha lamentado la negativa de la Consejería de Desarrollo Sostenible de declarar "la plaga" por sobrepoblación de esta especie, cuando se trata de un "problema que se va agravando día a día y que se va extendiendo por muchas más zonas de nuestra región".

El motivo de la negativa de este Gobierno de declarar la plaga, ha afirmado Cantarero, se debe a que "la plaga les obligaría a pagar".

Ya centrada en las medidas, la diputada del PP ha criticado que las jaulas "ha quedado demostrado que son ineficaces en muchos casos" y en relación al equipo de huroneros "no va a alcanzar para solucionar el problema".

"Esto que usted nos presenta no es un plan, no es una respuesta que esté a la altura del problema, es simplemente adoptar una serie de medidas y maquillar la situación. Lo que necesitan nuestros agricultores es un plan integral contra la plaga de conejos, porque mientras tanto las parcelas arrasadas cada vez son más, hay más explotaciones donde ya no queda nada para cosechar, porque es desolador", ha criticado Cantarero.

PP propone que eliminar "majanos, tanto públicos como privados" no requiera "ningún tipo de permiso", al tiempo que ha insistido en que se declare la "plaga de conejos", porque "si no se indemniza a los agricultores, si no se actúan en las infraestructuras públicas en las que está acotada la caza" puede haber "un serio problema en los taludes de las carreteras, en las infraestructuras ferroviarias".

"Hay un riesgo real de hundimiento y ojalá no tengamos que lamentar nunca ningún accidente porque, por preaviso no va a ser, y después las lamentaciones no sirven para nada, y estas medidas no van a servir absolutamente para nada", ha criticado.

PSOE ENSALZA QUE ES PIONERO

De su lado, el diputado socialista Francisco José Barato ha destacado que es el "mayor plan que jamás haya puesto un Gobierno regional encima de la mesa en España", con "más medios, más presencia y más capacidad real de actuar allí donde los conejos están generando mayores daños".

A juicio de Barato, la propuesta de la mesa regional resulta "imprescindible" para reforzar "la capacidad de respuesta coordinada con la creación de un sistema para declarar daños y activar actuaciones de forma rápida".

"Más rapidez, más coordinación y más eficacia en la respuesta. Y junto a todo esto, la coordinación institucional y con el sector, porque este problema no es solo agrícola. Tanto, como digo, requiere de ese trabajo conjunto entre administraciones para afrontarlo de esa manera", ha afirmado.

El diputado socialista señala que él cree "en las realidades" y el plan que hoy ha presentado la consejera "no es ni casualidad ni improvisación", sino se traduce "en un paso más en la acción, en la intensidad y en la forma de actuar".

"Este plan no cambia el rumbo y el compromiso de lo que ya se estaba haciendo. Lo que hace es que viene a reforzarlo, a ampliarlo y a hacerlo más eficaz y con medidas concretas", ha remarcado Barato.

SEMANA SANTA, PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA

Por su lado, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha ensalzado que el plan presentado es "bastante completo", precisando que después de los días de Semana Santa se reunirá la mesa regional del conejo y posteriormente las provinciales.

"Todas estas medidas se van a ir analizando en estas mesas, se irán comprobando las que son eficaces y las que no, y las que no sean eficaces se eliminarán del plan, pero también estaremos atentos con nuestra comunidad científica de cualquier otra medida", ha aseverado Gómez.

Cada modificación en este plan se tendrá que establecer con "seguridad, con la normativa por delante". Será "un plan vivo" que permita "ser capaces de controlar la sobrepoblación de conejo". "Estamos dando con el camino de las medidas que tenemos que adoptar", ha rematado Gómez.

Al término del debate solo ha salido adelante la propuesta de resolución de los socialistas sobre esta temática, a razón de la mayoría absoluta que tienen en las Cortes, mientras que las de PP y Vox no han salido adelante, tras el rechazo de los parlamentarios del PSOE.