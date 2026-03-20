Vox propone que la montería sea declarada como Bien de Interés Cultural en Castilla-La Mancha

Representantes de Vox en la Feria Internacional de la Caza Cinegética. - VOX

TOLEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha anunciado durante su visita a la Feria Internacional de la Caza Cinegética, que presentará una iniciativa parlamentaria para que la montería sea declarada Bien de Interés Cultural en Castilla-La Mancha.

David Moreno ha defendido la montería como "una práctica de caza mayor tradicional, ancestral y milenaria profundamente arraigada en nuestra historia y en el medio rural de Castilla-La Mancha".

Ha subrayado la relevancia de Castilla-La Mancha dentro del panorama cinegético nacional, situándose junto con Andalucía y Extremadura como una de las "tres grandes" regiones en la práctica de la montería. En este sentido, ha recordado que la caza constituye uno de los sectores estratégicos de la región, generando más de 6.500 empleos directos, cerca de 1,7 millones de jornales anuales y una facturación aproximada de 600 millones de euros al año.

"La montería no es solo una tradición, es también motor económico, generador de empleo y herramienta fundamental para la gestión del medio natural", ha afirmado Moreno, quien ha destacado el creciente interés por esta actividad, tanto en cotos privados como públicos.

Sin embargo, Vox ha denunciado --en nota de prensa-- que aún no ha sido reconocida como BIC en Castilla-La Mancha, a diferencia de lo que ya ocurre en Extremadura (2022), y en Andalucía (2017).

En este contexto, Moreno ha criticado el "incumplimiento reiterado" del presidente regional, Emiliano García-Page, quien en 2023 se comprometió a impulsar esta declaración en el marco del Pacto Regional por la Caza. "Estamos ante una nueva promesa incumplida del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha", ha señalado.