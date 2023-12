Vox rechaza "amenazas" de C-LM tras censurar la obra de teatro en Quintanar y recuerda que es competencia municipal

TOLEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha arremetido este miércoles contra el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, al hilo de la polémica surgida después de que el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, gobernado por PP y Vox, haya cancelado una obra de teatro alegando que los protagonistas salen en ropa interior, pudiendo no ser "del gusto del público".

"No toleramos las amenazas del consejero", ha advertido el representante de Vox al titular regional de Cultura, que este martes advertía que desde el Ejecutivo autonómico no se permitirá ese tipo de actuaciones, avanzando una modificación de la orden de subvenciones para que "los ayuntamientos que censuran no puedan volver a participar y obtener subvenciones para actividades".

"El consejero ha amenazado con quitarle la subvención al ayuntamiento. Entonces, si Page dice que no quiere que Vox ni que nadie nos metamos en sus competencias, ¿qué hace él metiéndose en las competencias de un ayuntamiento?", ha replicado Sánchez a Pastor, preguntado por la cancelación de dicha representación teatral durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles, antes del pleno de presupuestos.

Dicho esto, y tras asegurar que "habrá que ver por qué razón" se ha cancelado la obra, añadiendo que habrá que pedirle las explicaciones pertinentes "a la edil de Cultura por ser quien ha decidido suspender, ha insistido en que desde su formación "no van tolerar las amenazas del consejero cuando ellos por un lado piden y por otro lado no dan".