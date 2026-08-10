Vox registra una iniciativa en Cortes para conocer los agresores sexuales beneficiados por la ley del 'solo sí es sí'

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez. - VOX

TOLEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha anunciado el registro de una iniciativa parlamentaria dirigida a conocer el alcance de las revisiones de condena aplicadas a delincuentes sexuales en la región como consecuencia de la denominada ley del 'sólo sí es sí'.

En concreto, la pregunta formulada por Iván Sánchez busca conocer cuántos internos condenados por delitos contra la libertad sexual en el ámbito de la violencia contra la mujer han visto revisada y rebajada su pena en cárceles de Castilla-La Mancha desde la entrada en vigor de dicha normativa, ha informado el partido en nota de prensa.

Sánchez ha cargado con dureza contra las consecuencias de una legislación que, "lejos de blindar a las mujeres", ha supuesto una rebaja de condenas y excarcelaciones anticipadas para violadores y agresores en todo el territorio nacional, con especial afectación en las provincias castellanomanchegas.

"Las mujeres de nuestra región necesitan protección de verdad, seguridad efectiva en las calles y dureza implacable contra los criminales, no un Gobierno que las utilice permanentemente como arma política para blanquear su incompetencia", ha denunciado el portavoz de VOX.

"Los castellanomanchegos tienen todo el derecho a saber cuántos delincuentes sexuales se han visto beneficiados en nuestra tierra por esta ley ideológica y sectaria que el PSOE y sus socios impusieron contra el sentido común", ha dicho.

Desde el Grupo Parlamentario Vox se ha reiterado que la prioridad absoluta en materia de seguridad debe ser la defensa de las víctimas y el endurecimiento de las penas, exigiendo responsabilidades políticas a quienes elaboraron y avalaron una norma cuyas nefastas consecuencias continúan sufriendo las mujeres.