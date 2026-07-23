Vox reivindica el valor del medio rural: "Los montes no necesitan burocracia, sino mantenimiento y prevención"

Vox reivindica el valor del medio rural - VOX

ALBACETE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha visitado el paraje del nacimiento del río Mundo para reivindicar el patrimonio natural de la región y exigir un giro en las políticas de conservación de la Junta.

Moreno ha expresado su compromiso de "cuidar, preservar y mantener el tesoro natural de Castilla-La Mancha" una vez que Vox asuma las responsabilidades de Gobierno en la región, poniendo fin a "décadas de abandono, trabas e ineficacia bajo el mandato del PSOE".

Moreno ha defendido el papel crucial del sector primario, señalando a la ganadería extensiva como el mejor "instrumento natural de limpieza de los montes". Asimismo, ha reclamado una desregulación urgente de la "asfixiante burocracia forestal" impuesta --ha subrayado-- "por las políticas verdes de Page".

Así, ha denunciado que el gobierno socialista no hace nuevos cortafuegos y ha abandonado su mantenimiento, "hay que recuperarlos en invierno para que sean útiles en la campaña estival".

"El ecologismo de despacho y la hiperregulación están destruyendo nuestro medio natural. No se permite coger piñas, recoger la leña seca ni pastorear. El resultado de este fanatismo normativo es que, al llegar el verano, nuestros bosques son auténticos polvorines", ha denunciado.

Moreno ha respaldado al cuerpo de agentes forestales recordando que el talento y el conocimiento técnico de quienes están a pie de monte no puede ser arrinconado por decisiones puramente ideológicas, según ha informado Vox en nota de prensa.

Por último, ha subrayado que la conservación del medio "necesita hacer caso a los profesionales y a los hombres del campo para lograr transmitir intacto este legado natural a las próximas generaciones".