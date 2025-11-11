Vox ve el Estatuto C-LM "una nueva estafa del bipartidismo" y escenifica rompiendo un folio lo que hará Abascal con él

Archivo - El diputado de Vox Manuel Mariscal en una imagen de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Manuel Mariscal, ha justificado este martes su vota en contra al Estatuto de Castilla-La Mancha al considerarlo "una nueva estafa del bipartidismo" que "nunca nadie ha pedido" en esa región y ha escenificado, rompiendo uno de los folios de su intervención, lo que hará el presidente de su partido, Santiago Abascal, cuando gobierne.

Mariscal, durante su intervención en el Congreso en la toma en consideración del Estatuto castellanomanchego, ha acusado que "cada vez son más las mentiras y las traiciones del PP y del PSOE", que, como "políticos del bipartidismo utilizan las instituciones para servirse a ellos mismos y no para servir al conjunto del pueblo español".

A su juicio, los ciudadanos del país están hartos de ver "como estafadores, trileros, timadores, se disfrazan de políticos y vienen al Congreso de los Diputados", como hoy, a su juicio, han acudido el presidente regional, Emiliano García-Page, y el líder del PP en la región, Paco Núñez, "juntitos, de la mano". "Señor Page y señor Núñez, tanto monta, monta tanto", ha agregado.

"Han traído un documento como si se tratase de un pacto histórico que va a poner fin a los males" de Castilla-La Mancha, ha continuado Mariscal, acusando a ambos de utilizar el Congreso de los Diputados "para escenificar esta nueva estafa del bipartidismo. "Y pretendían que todos los diputados les aplaudiésemos", ha abundado, subrayando cómo desde Vox no han aplaudido porque "sabemos que esto es una farsa" en la que "ganan siempre los mismos, los estafadores y los trileros".

Dicho esto, ha criticado que la "medida estrella" del nuevo Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha sea "que haya más diputados" --pasando de 33 a 55-- en las Cortes regionales cuando en realidad los ciudadanos de esta tierra "se estarán preguntando por qué Castilla-La Mancha necesita más políticos".

"Quieren que haya más políticos porque ustedes necesitan a más palmeros que aplaudan con más fuerza porque saben que sus mentiras cada vez son más débiles", se ha contestado el propio diputado, que ha incidido en que a su portavoz en las Cortes regionales, David Moreno, y al resto de diputados autonómicos de Vox "nadie les ha pedido que haya un nuevo Estatuto en Castilla-La Mancha y nadie les ha pedido que haya más políticos".

Según Mariscal, los ciudadanos de esta región "lo que quieren son más médicos, más profesores, más agricultores y ganaderos, más empresarios, más policías" y no "chiringuitos políticos", como ha definido a la, en su opinión, "segunda medida estrella de este Estatuto", en referencia a la creación de una agencia tributaria propia.

COMO LOS SEPARATISTAS CATALANES

"Lo mismo que los separatistas catalanes. Una agencia tributaria propia, un Estatuto propio, más privilegios para los políticos", ha repasado el parlamentario de Vox, quien ha señalado que en el Congreso conocen "muy bien" los "métodos" de Emiliano García-Page, y a su "mano derecha", en alusión directa al diputado y secretario de Organización socialista, Sergio Gutiérrez.

Precisamente, de Gutiérrez ha dicho que "vota sí a la amnistía, sí a la ley que soltó a los violadores, sí a los pactos con Bildu" y que mientras en Cuenca y Valencia estaban "sufriendo la gran catástrofe del siglo" acudió "corriendo" al Congreso con la "única preocupación" de "votar sí a la renovación del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española".

Para concluir, Mariscal ha precisado que el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha "es una estupidez" y una "estafa bipartidista" que Vox va a votar en contra y que, cuando esta formación gobierne en Castilla-La Mancha, derogará.

En este punto, se ha referido a su líder, Santiago Abascal, para asegurar --mientras rompía uno de sus folios desde la tribuna-- que "esto es lo que hará con el Estatuto de Castilla-La Mancha que traen hoy ustedes".